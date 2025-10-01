En vivo
Así luce hoy la hija de Paul Walker, 12 años después de su muerte: Vin Diesel cumplió su promesa

Así luce hoy la hija de Paul Walker, 12 años después de su muerte: Vin Diesel cumplió su promesa

El intérprete de Brian en 'Rápidos y Furiosos' falleció el 30 de noviembre de 2013 en Valencia, Santa Clarita, California, en medio de un accidente automovilístico.

Qué ha pasado con la hija del actor Paul Walker, quien falleció en medio de un accidente de auto en 2013.
Foto: GettyImages y @meadowwalker (Instagram).
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

