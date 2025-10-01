Así luce hoy la hija de Paul Walker, 12 años después de su muerte: Vin Diesel cumplió su promesa

Hace más de una década, la industria del entretenimiento se vistió de luto debido a la muerte del actor de Hollywood, quien partió a la edad de 40 años. Su hija tenía solo 15 años cuando tuvo que enfrentar la dura pérdida, por lo que ahora muchos se preguntan qué fue de su vida y si llegó a contar con el apoyo de su padrino, el también actor Vin Diesel.

Quién es la hija de Paul Walker y cómo se ve en la actualidad

Meadow Rain Walker nació el 4 de noviembre de 1998, de manera que a la fecha (2025) tiene 26 años. Sobre su infancia, se tiene conocimiento de que vivía con su madre Rebecca Soltero, expareja sentimental del también piloto de carreras, en Hawái antes del accidente. En varias oportunidades, ha demostrado que tenía una excelente relación con su padre, ya que los unía su amor por los animales y por el océano, lo que la llevó a hacerse cargo de la organización The Paul Walker Foundation que cuida del medioambiente.



La joven ha contado con el apoyo de Vin Diesel. Pese a que el protagonista de 'Rápidos y Furiosos' no la adoptó legalmente, sí ha estado presente en su vida como una figura paterna, teniendo la oportunidad de acompañarla en los momentos más importantes de su vida, tal fue el caso de cuando contrajo matrimonio con Louis Thornton-Allan en 2021.

Walker se ha convertido en una importante modelo de talla internacional, llegando a trabajar con marcas de renombre como Alexander McQueen y Givenchy Beauty. En alguna ocasión, concedió una entrevista para Vogue en donde se refirió acerca de su trabajo dentro de la industria de la moda: “Es un sueño hecho realidad. Me siento afortunadísima de haber tenido la oportunidad de trabajar con gente tan talentosa e importante”, comentó.

Aunque no es actriz, fue contactada por los productores de la décima película de 'Rápidos y Furiosos' para hacerle un homenaje a su padre, logrando hacer un cameo en el que interpretó a una azafata que resultó ser una agente encubierta que ayudó a John Cena durante un vuelo.

La joven recoge más de tres millones de seguidores en Instagram, donde no solo muestra diferentes momentos de su día a día, sino que también recuerda con cariño a su progenitor.

"Feliz día del padre a mi ángel guardián. Gracias por tu amor, guía, y por ser realmente el padre más increíble y mi mejor amigo. Te extraño todos los días, mi sol. Te quiero", escribió el pasado 15 de junio de 2025.