¿Gero, del 'Desafío' se va a presentar en 'A Otro Nivel'? Esta fue su respuesta

El exintegrante de la casa Alpha ha cumplido más de un sueño en este 2025, pues no solo tuvo la oportunidad de participar en el reality de los colombianos y enamorar al público con su talento para la música, sino que también cantó frente a miles de personas al convertirse en el telonero de Camila en su concierto en Medellín.

Mira también: El mensaje de Juan Pablo Ángel por el que Gero, eliminado del ‘Desafío’, rompió en llanto



Recientemente, el Súper Humano estuvo en Preguntas a Muerte y se pronunció acerca de los momentos más importantes que protagonizó durante su paso por Tobia, Cundinamarca; sin embargo, lo que más llamó la atención del encuentro fue cuando le preguntaron si estaría dispuesto a presentarse a 'A Otro Nivel', el formato musical que regresará a las pantallas de Caracol Televisión.

"¿Te vas a presentar a 'A Otro Nivel'?", fue la pregunta que leyó Álvarez de un comentario que dejó un usuario de Internet, a lo que el hijo de Juan Pablo Ángel contestó: "Pues, ¿será?". El reportero de La Red aprovechó que estaba un poco dubitativo para añadir: "Hay talento".

Mira también: Gero, eliminado del 'Desafío', habla de la "hipocresía" en Alpha y se sincera sobre Eleazar

Publicidad

Durante el mismo encuentro, el cantante confesó que logró recoger siete millones de pesos, cifra que planea invertir en su proyecto artístico, el cuál ha estado recibiendo sus frutos en los últimos meses gracias a su arduo trabajo.



Qué se sabe sobre 'A Otro Nivel'

Cristina Hurtado será la nueva presentadora de 'A Otro Nivel', la noticia la dio a conocer en agosto de 2025, luego de que visitara el set de 'Día a Día' y sorprendiera a sus colegas al mencionar que había firmado el contrato para este nuevo proyecto luego de varios intentos por estar en Caracol Televisión.

Es necesario mencionar que el formulario de inscripción estuvo abierto desde el 29 de agosto hasta el pasado 14 de septiembre para que diferentes artista del país aplicaran a la convocatoria y estuvieran un paso más cerca de lograr sus sueño en la escena musical.

Publicidad

Mira también: Juan Pablo Ángel y Tomás reaccionaron al concierto de Gero, del Desafío, en Medellín

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.