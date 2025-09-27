Gero abrió el concierto de Camila en Medellín, tras ser eliminado del Desafío: VIDEO

No cabe duda de que Gero fue uno de los participantes más queridos de esta edición del Desafío Siglo XXI, gracias a su carisma, empatía y talento. Aunque su salida fue lamentada por miles de televidentes, pronto recibió una gran noticia: el 26 de septiembre, en Día a Día, le confirmaron que sería el opening act de Camila en Medellín.

Mira también: Gero, del Desafío, contó cómo fue migrar siendo un niño por el trabajo de su papá Juan Pablo Ángel



El artista, hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel, describió la oportunidad como un sueño cumplido y agradeció poder presentarse frente a miles de personas con su propia música.



Gero abrió el concierto de Camila en Medellín

En su perfil de Instagram, donde suma 175 mil seguidores, Gero compartió y reposteó múltiples historias de fanáticos que lo felicitaron por su presentación, aunque aún no ha hecho una publicación oficial al respecto. Antes del show, compartió en TikTok un video junto a sus cuatro bailarines, mostrando que estaban listos para salir a escena.

Isa, la primera eliminada de Gamma en el Desafío, también asistió al concierto y publicó varias historias destacando la participación de su excompañero, quien abrió la noche con un clip recordando su paso por La Voz Kids. Después, apareció en el escenario interpretando temas propios y hasta sorprendió con una versión de 'Que lloro', de Sin Bandera.

Gero abrió el concierto de Camila en Medellín. Foto: Instagram @geroangel

Durante el show, lució dos atuendos: primero, un esqueleto blanco con camisa oversize y pantalón verde oliva; luego, un look total denim. En el público estuvo su madre, María Paula Gutiérrez, con un cartel con su foto y el mensaje: “Te amamos, Gero”.

Publicidad

Publicidad

Al finalizar la presentación, a las 10:17 p. m., el cantante envió un mensaje en su canal de difusión de Instagram, donde lo siguen más de 4 mil personas: “LA ROMPIMOS, LA ROMPIMOSSSS”. Al día siguiente, compartió un audio en el que confesó: “Yo aún no supero lo que hicimos anoche, en serio fue una noche mágica, un sueño cumplido”.

Mira también: Gero, del Desafío, dio su opinión sobre la renuncia de una excompañera de Beta

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.