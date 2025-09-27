En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Gero abrió el concierto de Camila en Medellín, tras ser eliminado del Desafío: VIDEO

Gero abrió el concierto de Camila en Medellín, tras ser eliminado del Desafío: VIDEO

El joven que estuvo en Beta y Alpha en el Desafío Siglo XXI, fue el encargado de abrir el concierto de la banda mexicana Camila en el Centro de Eventos La Macarena el 26 de septiembre.

Cómo se ve el campo del Desafío desde arriba: el juez Sebastián Martino da detalles
Foto: Caracol Televisión e Instagram @geroangel
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

