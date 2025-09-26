Qué le pasó a Rata en la prueba del 'Desafío'; Camilo le daba ánimos y Andrea Serna impactada

En medio de la prueba de Sentencia y Hambre del Desafío Siglo XXI, los tres equipos, Alpha, Gamma y Omega la están dando toda en la pista; sin embargo, hay un hecho que llama mucho la atención. Rata es el primero de su equipo en pasar cada obstáculo.

Qué le pasó a Rata en la prueba del 'Desafío'

Al llegar al balde con hielo, él se sumerge, pero por unos segundos él se queda quieto. Mientras esto sucedía, la presentadora Andrea Serna lo observaba al ver cómo él estaba logrando cumplir con el objetivo planteado. Mientras los demás compañeros hacía en el circuito, él estaba pensando cómo afrontar la situación.



Minutos después, Rata empieza a respirar más rápido y luego, Camilo, desde la casa Omega, lo anima con las siguientes palabras: "Métele, que ya lo hiciste tú". En ese instante, él toma todas las fuerzas para continuar, poder sumergirse y sacar las fichas correspondientes. Aunque se demora unos segundos, logra hacerlo.

A pesar de esto, vuelve a tener ese mismo episodio de no poder introducirse en el balde con hielo. De inmediato, llega Eleazar para hacer la misma tarea, y Rata, con todo el impulso, vuelve y se mete en el agua para buscar la otra ficha que le hacía falta. Al realizarlo, sale rápido para completar el circuito.

Al lograr salir, empieza a recorrer toda la pista para llegar hasta están sus compañeros. A la par, Miryan, Katiuska y Juan se alistan, para seguir enfrentándose a los demás grupos. Después de esto, le dan ánimos al integrante de Omega para hacerlo más rápido.

