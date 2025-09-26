En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué le pasó a Rata en la prueba del 'Desafío'; Camilo le daba ánimos y Andrea Serna impactada

Qué le pasó a Rata en la prueba del 'Desafío'; Camilo le daba ánimos y Andrea Serna impactada

En la prueba de Sentencia y Hambre, Rata es el primero en pasar para realizar la pista, sin embargo, cuando llega a un cubo con bastante hielo empieza a dudar para poder moverse.

