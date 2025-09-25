Quién quedó eliminado del Desafío: dedicó las últimas palabras a su equipo

En este capítulo 60 del Desafío Siglo XXI, un participante le dijo al programa y ahora tiene que ir al Cubo de los Eliminados para esperar si tiene alguna oportunidad de regresar al reality. Lucho, Eleazar, Cris y Juan se enfrentaron a Muerte, pero uno no completó la prueba a tiempo.

Quién quedó eliminado del Desafío HOY

Se trata de Cris, el participante de Gamma. Durante toda la prueba, él siempre fue adelante, pero después de recoger los balones de peso, se fue quedando atrás de sus compañeros. Leo fue el primero en lograr el objetivo y sus compañeras de Alpha lo felicitaron por esto.

En seguida, Juan llegó y completó todos los obstáculos con éxito. Finalmente, Eleazar hizo la última parte con toda la agilidad y con ellos se cerró el grupo de los ocho hombres que pasan a la siguiente fase en el Desafío Siglo XXI. Es decir, que quedó de la siguiente manera: Camilo, Zambrano, Rata, Potro, Gio, Juan, Leo y Eleazar.

Cómo era la prueba del Desafío a Muerte

Los participantes que se encontraban en el Box Negro debían pasar todo un circuito empezando por la parte más alta de la pista. Ahí desamarrar una escalera para llegar a los demás obstáculos. Se tuvieron que arrastrar debajo de unas mallas hasta llegar a una plataforma.

Ahí debían desatornillar una tapa para sacar los balones pesados. Asimismo, había otro paso y eso desenredar lo que había dentro de este hueco. La tarea era devolverse con las cuatro esferas, para después, desde una plataforma, lanzarlos a unas llantas. El último en hacerlo quedó eliminado del Desafío Siglo XXI.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.