Revelan la identidad de El Elegido en el Desafío: no cumplió su tarea y se puso el chaleco

En este capítulo 60 del Desafío Siglo XXI por fin la espera llegó y ahora todos podrán saber quién era El Elegido. Antes de que lleguen al Box Negro, los equipos hablan entre ellos sobre la posible persona y analizar cada una de las jugadas.

Mira también: Por más plata, Tina habría aceptado oferta de Katiuska en el Desafío, según su melliza



Quién era El Elegido del Desafío

Andrea Serna le pregunta los participantes si alguno se quiere animar a revelarlo y así ganar $10 millones que van directo a su cuenta. Al ver que ninguno levanta la mano, la presentadora del programa pide que El Elegido de un paso al frente.

Es ahí cuando Manuela va hacia donde está el chaleco y confiesa que ella es, y que la tarea era enviar su equipo a Playa Baja. Como no cumplió, se pone el chaleco y lo tendrá que portar durante todo ese ciclo 12 que empieza a partir de mañana, 26 de septiembre. Frente a esto, su equipo y los demás compañeros reaccionan por lo que ocurrió.



Quiénes eran sospechosos de ser El Elegido

Hubo varios que fueron sospechosos durante todo el ciclo 11. Eleazar fue el primero, quien se cayó una vez en el Box Blanco. Todo iba bien la pista, pero cuando se estaba devolviendo se resbaló.

Publicidad

Después estuvo el intento de beso de Yudisa a Juan. En Omega creían que todo se trató de un reto o de la tarea de El Elegido. Como no ocurrió como se esperaba, el capitán del equipo afirmó que, si ella tenía que hacerlo, no lo logró.

Publicidad

Mira también: Memes a Cris por entrar modo 'supervivencia' en el Desafío: lo compararon con 'Náufrago'

Potra otra parte, Katiuska por todo el tema de la oferta que le hizo a Tina para no quedarse con el chaleco en Omega. Aunque a la final, ella optó por dejar las cosas así, a varios les pareció extraño que lo hiciera.

Finalmente, Gio, de Gamma, quien también se cayó en el Box Blanco. Fueron tres veces las que se resbaló, por ello, hasta su mismo equipo empezó a dudar. Aunque no lo juzgaron, sí se pusieron a pensar si todo se trató de una tarea, o en verdad no le daban más sus brazos.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.