Gero envió dura pulla a excompañera de Beta en el Desafío: "débil"

Con la eliminación de Cris en el Box Negro del Desafío Siglo XXI, Gero salió oficialmente del reality y cerró su paso por el Cubo de los Eliminados. Antes de despedirse, el joven cantante y bailarín se sinceró ante las cámaras de Caracoltv.com en exclusiva.

En la entrevista, Gero vio un video grabado en su ingreso al programa y aseguró sentirse muy orgulloso de todo lo que logró, tanto en la convivencia como en lo competitivo. A modo de reflexión hablando consigo mismo, dijo:

“Lo que nos falló es que no dijimos las cosas de frente, en el momento adecuado. Sin decir nombres, creo que había una falta de respeto en la convivencia que nos jugó en contra. Hoy me desahogo: es mejor guardar las palabras y, si vas a compartir algo, que sea para ayudar, nutrir o mejorar el equipo”.

Gero le lanzó pulla a Claudia

Pero no todo fueron halagos. Al responder quién fue la más débil de su equipo, Gero no dudó en lanzar una pulla directa a Claudia:

“Claudia es la más débil, pero lo digo con todo el amor del mundo. Su partida fue una decisión personal, pero tuvo un impacto directo en el grupo, en la familia y en el equipo, porque literalmente nos dejó embalados. Nos mandaron a Playa Baja por lo que ella decidió”.

Agregó que todos en algún momento extrañan la casa, los padres o la comodidad del día a día, pero que entrar al Desafío significa asumir un compromiso que va más allá de lo individual:

“Entiendo que no es para todo el mundo, pero uno acá no juega solo, hace parte de un equipo, y todas las decisiones que uno toma tienen un impacto directo”.

En sus confesiones, el hijo de Juan Pablo Ángel destacó a Valentina como una de las personas en quienes más confió y con quien espera mantener una amistad fuera del programa:

“Confié mucho en ella, podía ir donde Valentina a desahogarme. Nos reíamos y éramos como hermanos”.

