A Cris, del Desafío, lo atropellaron antes de entrar al programa: tuvo trauma craneoencefálico

En medio del castigo, todos los integrantes de Gamma están dando lo mejor de ellos para cumplir con la tarea que les dejó Alpha en el más reciente capítulo. Desde el comienzo se fijaron la meta de lograrlo y para ello, hasta empezaron a cantar para hacer que el tiempo se pasara volando.

Qué le pasó a Cris antes de entrar al Desafío

De un momento a otro, todos empiezan a hablar sobre las cualidades de sus compañeros y Mencho resalta a Cris, quien estaba en la cicla pedaleando. Después, le preguntan cuántas horas ha durado sin para, a lo que él responde, que han sido 270 kilómetros en nueve horas con 30 minutos. Y que solo utilizó un tiempo para almorzar, de resto nunca se detuvo.



Ahí Mencho dice. “Tu capacidad de resistencia cardiovascular, para mí es impresionante”. Tras esto, Él indica que en el 2019 lo atropelló un carro lo dañó, porque antes de eso él era muy rápido.

“Yo duré casi un año con el pie recto. Tenía una moto de lato cilindraje, el man se voló un pare. Me pasó por la mitad, los dos radios se me destruyeron. Tuve trauma craneoencefálico. La cabeza del fémur, de la rodilla se me astilla. El médico me dijo que yo más nunca iba a correr”, expresó.

Frente a esto, todos quedaron impresionados por su historia. Sus compañeros de Gamma se aterraron de lo ágil que es. Que no importó el accidente, porque hoy la vida le está dando otra oportunidad para seguir compitiendo, que es lo que más le apasiona.

Además, es de recordar que, este sueño lo está cumpliendo por su mamá. Ella murió hace un año, en enero exactamente, y ella le había dicho que porqué no se inscribía al Desafío Siglo XXI. Cuando lo hizo, se equivocó, pero después de un tiempo se emocionó al recibir el número que confirmaba que él iba a empezar a ser parte del programa de los colombianos.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.