Periodista de Noticias Caracol fue cupido de presentadora que estaba entusada

Periodista de Noticias Caracol fue cupido de presentadora que estaba entusada

Alejandra Giraldo resultó ser la madrina de una de las relaciones amorosas más estables de la farándula colombiana, y no todos sabían de la cercanía que tenía ella con la famosa pareja.

Marina Granziera y Alejandra Giraldo, en nota sobre que la paisa hizo de cupido en famosa relación
Marina Granziera y Alejandra Giraldo, en nota sobre que la paisa hizo de cupido en famosa relación
Foto: Instagram @alegiraldop
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

