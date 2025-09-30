Periodista de Noticias Caracol fue cupido de presentadora que estaba entusada

La presentadora de Noticias Caracol se encargó de tocar el tema en una entrevista con La Kalle en la que, además de hablar de la enfermedad que la dejó sin caminar por 15 días, se encontró con una de sus grandes amigas del medio: Manuela Cardona, presentadora y locutora.

Manuela contó que conoce a Alejandra desde hace más de 10 años, pues trabajaron juntas en otro medio de comunicación, y allí forjaron una relación amistosa muy fuerte. Pero eso no es todo, la comunicadora antioqueña fue quien le presentó a su amiga al hombre con el que ella terminó casada. Según contó la paisa, en ese momento ella tenía una entrevista con Bonka, en la que conoció a Alejandro González (entonces vocalista de la agrupación), con el que creó una amistad.

Para ese entonces, la locutora de La Kalle estaba saliendo de "una tusa tremenda” y la paisa decidió presentarle al cantante. Ahí comenzaron a salir y posteriormente consolidaron una relación amorosa, que ya lleva más de 10 años.

“Manu siempre ha sido una vieja con un pensamiento muy maduro. Manu era muy chiquita cuando nos conocimos, pero era una niña muy estructurada, entonces yo ya sabía que Manuela era una buena vieja. Con Alejo no era tan cercana, pero me caía muy bien, me parecía un buen tipo, los presenté y lo demás es historia”, declaró la presentadora del informativo de Caracol.

Manuela y el cantante bogotano se casaron en 2019 y tres años después tuvieron a su primer hijo, Franco. En agosto de 2025, la pareja anunció que agrandará la familia con la llegada de un nuevo bebé, que será una niña.



¿Quién es el esposo de Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol?

La presentadora de Noticias Caracol también tiene un matrimonio muy estable desde hace varios años. Alejandra Giraldo está casada con Alejandro Serrano, un empresario colombiano.

La pareja no tiene hijos, pero junto a sus perros han conformado la familia que siempre han soñado. La periodista antioqueña y su marido vivieron un doloroso momento cuando falleció Napoleón, una de sus mascotas, pero se refugiaron uno en el otro para poder transitar el dolor. Él también ha sido uno de los bastones más grandes para que ella pueda superar los percances de salud que ha vivido.

