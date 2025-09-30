Qué fue de la vida de la Señorita Colombia de 1994 y cómo luce: se divorció y es escritora

Después de su participación en el Reinado Nacional de Belleza, Castro probó suerte como presentadora de televisión e incluso llegó a trabajar en México, país en el que se radicó por un tiempo. No obstante, su vida dio un giro luego de que regresó a Colombia y se enamoró de un pastor de una iglesia cristiana.

En ese momento, la exreina empezó a explotar dones místicos que dice tener y comenzó a dar conferencias cristianas. Después de su divorcio, la exreina quedó “muy rota”, aseguró en una entrevista en ‘Se dice de mi’, pero tuvo que reinventarse e iniciar desde cero.

Y es que se dio cuenta que tenía la habilidad de comunicar, razón por la que empezó a dar conferencias espirituales, pero también empresariales; también se adentró en el mundo de las constelaciones familiares, pues dice que recibe mensaje de los ángeles, y hasta escribió libros. De hecho, es autora de nueve obras, varias de ellas catalogadas como 'Best sellers'.



Cómo luce actualmente Tatiana Castro, Señorita Colombia de 1994

Después de 31 años de llevar la corona de Miss Colombia, la nacida en Bogotá sigue viéndose muy joven y vital. Y es que hace ejercicio seis veces a la semana, dijo en ‘La Red’, se alimenta de manera muy saludable e incluso evita los alimentos azucarados y las harinas, detalló una de sus hijas.

Castro además mejoró su salud, contó ella, luego de quitarse las prótesis del pecho. “La vida me cambió por completo y explantarme fue una de las mejores decisiones de mi vida. […] Soy libre, ya no tengo que entrar a un quirófano para quitarme o ponerme”, declaró en la pasada entrevista en ‘Se dice de mí’.

¿Quién fue el esposo de Tatiana Castro Abuchaibe?

La ex Señorita Colombia estuvo casada con Miguel Ángel Castellanos, con quien tuvo a sus dos hijas. Luego de siete años de matrimonio, él le pidió el divorcio, episodio que fue muy difícil para ella, no solo por el dolor sentimental, sino porque en ese momento ella estada dedicada a su hogar. Posteriormente, por el bienestar propio y el de sus hijas puso en práctica todo lo que había aprendido con el tiempo, siguió estudiando y logró salir adelante.

