En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Qué fue de la vida de la Señorita Colombia de 1994 y cómo luce: se divorció y es escritora

Qué fue de la vida de la Señorita Colombia de 1994 y cómo luce: se divorció y es escritora

Se trata de Tatiana Castro, que ganó el certamen de belleza representando al departamento del Cesar. Recibió la corona de Carolina Gómez, virreina universal en 1993.

Ex Señorita Colombia Tatiana Castro, en nota sobre cómo luce ahora
Ex Señorita Colombia Tatiana Castro, en nota sobre cómo luce ahora
Fotos: Getty Images / Concurso Nacional de Belleza
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad