Píter Albeiro habló de su divorcio, tras casi 20 años de matrimonio: “Me alejé mucho”

El final del matrimonio de Píter Albeiro con la mamá de su hijo mayor, Alejandro, se dio en 2020, uno de los años más difíciles para el criado en Bucaramanga, pues tuvo que reinventarse en sus negocios, perdió a su padre y además no pudo despedirlo como quería, por las restricciones que habían a nivel mundial por la pandemia del Covid-19.

El comediante reconoció que se enfocó tanto en sacar adelante su empresa, en medio de la crisis que había por la enfermedad, y descuidó la parte familiar. Eso llevó a que su matrimonio con Carolina Rojas terminara, luego de 18 años compartiendo la vida.

“Uno no quiere ser esa decepción, ni con su esposa ni con su hijo, y en ese ocultar la realidad, que no lo hace uno por mal, a veces peca, porque a veces uno siente que y si me pongo a decirle esto me va a decir: ‘Ay, pero por qué se metió a eso’. Uno siente: ‘Me van a juzgar, va a venir la cantaleta’, entonces me alejé mucho de la casa, entré en un momento muy difícil”, declaró.

Leyva y Rojas se dieron cuenta que estaban por caminos distintos y fue cuando tomaron la decisión de separarse, contó él. No obstante, él vive “muy agradecido” con ella porque le ayudó a impulsar su carrera mientras estuvieron juntos.

¿Quién es la esposa actual de Píter Albeiro?

Actualmente, el humorista está casado con Isabel Brazón, una comunicadora social venezolana, a quien él conoció en Estados Unidos, cuando trabajaban juntos en Miami, dijo ella en el programa de Caracol Televisión.

“En esa oportunidad vine [a los Estados Unidos] a trabajar con el mundo de los artistas, de todo esto, y uno de ellos me ofreció un trabajo donde él [Píter Albeiro] también estaba en la zona; estaba allí mismo al lado y nos fuimos conociendo”, comentó en la entrevista Brazón.

Píter Albeiro agregó que en su esposa encontró una persona con la que se entiende a la perfección y con la que puede conciliar fácilmente cuando hay diferencias. Con Brazón, el comediante tiene un hijo, Camilo, que nació en julio de 2024.