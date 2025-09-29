Exparticipantes del Desafío que murieron luego de estar en el reality, ¿los recuerdas?

En más de una oportunidad, Caracol Televisión se ha vestido de luto por la muerte de algunos participantes de diferentes ediciones del Desafío. Te contamos en esta nota quiénes eran, en qué edición del formato estuvieron y qué se conoce acerca de sus muertes.

De qué murió Maryan Gómez, del Desafío 2023

El 31 de agosto de 2024 falleció la exparticipante del Desafío The Box 2023 que se ha venido desarrollando en Tobia, Cundinamarca. Casi un año después de su fallecimiento, Iván Gómez Díaz, su padre adoptivo, concedió une entrevista para La Red en donde reveló que no tuvo mucho contacto con la deportista en sus últimos días de vida y agregó que a última hora solicitaron la revisión del cuerpo debido a unos morados que presentaba en el cuello.



De acuerdo con la versión del hombre, la Súper Humana falleció por un paro respiratorio con una hemorragia. Su partida dejó un gran vacío entre sus compañeros, especialmente entre Carballo y otros los integrantes de Alpha y Beta, quienes alcanzaron a conocerla un poco más mientras estuvieron en competencia.



Cómo murió María Fernanda Aguilar, que estuvo en el Desafío 2018

El 30 de junio de 2019 falleció María Fernanda Aguilar, la competidora que representó al equipo de Los Costeños en el Desafío Súper Humanos 15 años ( que se desarrolló en 2018). La joven murió ahogada en medio de una situación que sigue siendo todo un misterio para su familia. La exdesafiante estaba tomándose fotos a la orilla de playa Prado Mar en Puerto Colombia, cuando decidió meterse al agua con su novio y su mejor amigo.

Los tres intentaron salir del mar debido a que estaba muy "picado"; sin embargo, la deportista no tuvo fuerzas suficientes para seguir nadando hasta la orilla. Fabián Aguilar, su padre, contó en Expediente Final que nunca hubo certeza sobre lo que ocurrió ese día: “Hay versiones de que se fue a rescatar al novio, que se ahogó al nadar hasta el fondo, o que no estaba contenta con su pareja y discutieron. Finalmente, no se sabe la verdad”.



En qué Desafío estuvo Diego Andrés Díaz

Diego Andrés Díaz era un salvavidas y profesor de natación que llegó al Desafío, la lucha de las regiones, la piedra sagrada, con el anhelo de obtener el primer puesto en el reality. De acuerdo con las primeras versiones del crimen, fue abordado por delincuentes en su casa en León Guanajuato, México, (donde residía desde hace años), donde le dispararon y le robaron algunas de sus pertenencias.

Diego Andrés Díaz, exparticipante del Desafío 2011. Foto: cortesía.

El integrante de Los Retadores que se presentó en el formato cuando tenía 32 años falleció a finales de 2022.

