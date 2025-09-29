Así luce Linda Blair, la niña de 'El Exorcista', 52 años después del estreno de la película

Una de las películas de terror y suspenso más recordadas por los amantes del cine es 'El exorcista' (estrenada en diciembre de 1976 en Estados Unidos), producción que contó con la participación de actores de primera categoría de la talla de Ellen Burstyn, Jason Miller, Max Von Sydow, Vasiliki Maliaros y Linda Blair. Esta última fue precisamente la que interpretó a Regan McNeil, un personaje que le dio un inesperado giro a su vida.

Quién es la actriz que dio vida a la niña de 'El Exorcista'

Blair nació el 22 de enero de 1959 en San Luis, Misuri (Estados Unidos); por lo que a la fecha tiene 66 años. Además de participar en proyectos de este estilo, ha aportado su talento a películas como 'Savage Streets', 'Nacida inocente' y 'Cadenas calientes'.



Linda ya había tenido la oportunidad de debutar como modelo a los 6 años y había participado en algunas producciones pequeñas; sin embargo, este proyecto marcó un antes y un después en su carrera. Blair tenía tan solo 13 años cuando decidió participar en la cinta y tuvo que competir contra 600 niñas para quedarse con el papel, pues deseaba ahorrar para financiar después sus estudios en veterinaria.

Su trabajo en la película dirigida por William Friedkin la llevó a ganarse un Globo de Oro en la categoría 'Mejor actriz de reparto' y una nominación al Oscar. Adicionalmente, recibió múltiples ataques por parte de fanáticos religiosos, lo que hizo que se mudara de estado junto a su familia y aceptara la protección de su productora, que contrató un guardaespaldas para que la cuidara durante aproximadamente seis meses.

Con los años, sufrió rechazo por parte de la industria del entretenimiento en Hollywood y desarrolló dependencia a ciertas sustancias. De hecho, en 1977, cuando tenía 18 años, fue capturada por consumo y tráfico de cocaína y anfetaminas. Estuvo un par de años pagando casa por cárcel y hasta tuvo que ser internada en un centro de rehabilitación debido a problemas de salud mental.

En la actualidad, recoge más de 90 mil seguidores en Instagram, muestra su amor por los animales y se muestra orgullosa de su aporte al sétimo arte.