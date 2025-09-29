Marcela Reyes hizo importante anuncio luego de retirarse de redes por "polémica dolorosa"

Luego de estar ausente un par de días en las plataformas digitales por las acusaciones que recibió respecto a la muerte de B- King y DJ Regio Clown en México, la artista y empresaria se pronunció de nuevo en su cuenta oficial de Instagram. Allí no solo habló acerca de las medidas que piensa tomar para reactivar su vida laboral, sino que también compartió los consejos que le ha dado su terapeuta para lograr avanzar en medio de la compleja situación que atraviesa.

¿Marcela Reyes anunció su regreso a redes sociales?

A pesar de que no mostró explícitamente su rostro, Reyes sí dejó ver que está dispuesta a tomar la normalidad: "Quería estar ausente unos días mientras atravesaba este proceso tan difícil a nivel personal. Gracias a quienes me han enviado palabras de apoyo y respeto", escribió en las historias.



Posteriormente, indicó que debe estar enfocada en su trabajo no solo por el bienestar de su familia, sino también porque hay aproximadamente 200 colaboradores que están a la espera de conocer qué pasará con ellos y sus trabajos: "Aunque he estado envuelta en esta polémica dolorosa, hoy decido empezar poco a poco, a seguir adelante con mi vida y con mis responsabilidades", señaló.

En la siguiente publicación agregó un audio de su psicóloga y luego un clip que tomó mientras le oraba a la virgen en compañía de su hijo, Valentino, quien se ha convertido en su motor no solo en el fallecimiento de Bayron Sánchez, sino también en la crisis por la que atravesó cuando Exotic DJ se debatía entre la vida y la muerte en la clínica.

Reyes también publicó el pasado 28 de septiembre una publicidad para su perfil y, aunque se veía con buen semblante, se desconoce si dicho material fue grabado antes de que se reportara como desaparecido su expareja sentimental el 16 de septiembre.

Es necesario mencionar que, según declaraciones de 'La Barbie Colombiana', Marcela se encontraba viviendo un complejo momento anímico, pues estaba concentrada en la pérdida de la persona que estuvo junto a ella durante siete años y quien la apoyó de la crianza de su hijo.

