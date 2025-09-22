Últimas palabras de Marcela Reyes antes de que apareciera cuerpo que sería de B-King.

En horas de la tarde del 22 de septiembre se confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de Bayron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos artísticamente como B King y Regio Clown, en el estado de Polanco, México, según informaron diversos medios locales. Marcela Reyes, reconocida DJ colombiana y exesposa del cantante Bayron Sánchez, se pronunció a través de un comunicado emitido por sus apoderados hacia las 2 de la tarde en sus redes sociales.

Marcela Reyes se pronunció ante desaparición de B-King

En el mensaje, difundido por el Grupo Medellín, se lee en primera instancia: “Hoy lo único importante es que Bayron Sánchez (B King) y Jorge Herrera (Regio Clown) aparezcan sanos y salvos. Todo lo demás es secundario”.



Posteriormente, se compartieron palabras de la artista: “Me duele el alma. Bayron es parte de mi historia y Jorge es un ser humano que también tiene una familia que lo espera. Les pido a todos que, por favor, no perdamos el foco: ayudemos a encontrarlos. Si alguien sabe algo, por mínimo que sea, entréguenlo ya a las autoridades. Lo único que quiero es que estén bien”, expresó Reyes.

El comunicado hizo un llamado a la responsabilidad y al respeto frente a la situación: “Evitemos rumores y enfoquemos la energía en encontrarlos”. Además, enfatizó que la DJ colombiana no tiene ningún tipo de relación con los hechos: “De manera categórica y sin ambigüedades: Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada”.

Los abogados también solicitaron la rectificación de un programa de televisión que, según señalan, afectó el buen nombre de la artista. De igual forma, advirtieron que tanto ella como su hijo de 7 años han sido víctimas de amenazas.

"Marcela, su equipo de trabajo y nuestra firma nos solidarizamos plenamente con las familias de Bayron y de Jorge. Esperamos y exigimos que los gobiernos de Colombia y de México, a través de sus autoridades competentes, hagan todo lo necesario y de forma coordinada para encontrarlos y traerlos sanos y salvos al seno de sus familias lo antes posible”, concluyó el comunicado.

Comunicado oficial de Marcela Reyes ante desaparición de B- King. Foto: Instagram

Hallan cuerpos que serían de B-King y Regio Clown en México

En el medio Grupo fórmula destacaron que, hasta el momento, las autoridades se encuentran aún con las investigaciones para determinar si realmente se trata de los colombianos, a quienes encontraron sin vida. Asimismo, no han especificado en qué lugar del país americano fueron ubicados. Es de resaltar que, dicen que podrían tratarse de ellos, por los tatuajes, por lo cual, están esperando los análisis de ADN para confirmar quienes son realmente.

Cabe recordar que Bayron Sánchez había viajado a México el pasado 11 de septiembre con el objetivo de promocionar uno de sus más recientes lanzamientos musicales.

