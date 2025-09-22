Así fue la presentación de Blessd en la gala del Balón de Oro 2025 en París: VIDEO acá

Este 22 de septiembre, Blessd se convirtió en el primer artista latino en presentarse en la gala del Balón de Oro 2025, que se llevó a cabo en el Théâtre du Châtelet de París. En la alfombra roja de la 69ª edición de estos premios, el antioqueño interpretó el tema ‘Condenado al Éxito II’ acompañado por un pianista en un piano de cola, vistiendo un elegante traje completamente negro.

Qué es el Balón de Oro

El Balón de Oro es un galardón creado en 1956 por la revista francesa France Football y se otorga cada año a las figuras más destacadas del fútbol mundial. Premia no solo a los mejores jugadores y jugadoras, sino también a porteros, revelaciones juveniles, goleadores, entrenadores y clubes sobresalientes de la temporada 2024/25.

La elección de los ganadores está a cargo de un jurado compuesto únicamente por periodistas deportivos de medios reconocidos a nivel internacional.

Blessd en la gala del Balón de Oro 2025

El intérprete paisa compartió con sus 6 millones de seguidores en Instagram la emoción de este logro:

“Prepárate para ser deslumbrado. Blessd en la ceremonia 69 del Balón de Oro. Performance exclusivo en la alfombra roja. París 22 de septiembre”.

Con emoción, añadió ante medios internacionales: “La música y el fútbol son puentes que nos unen. Representar a los latinos, a mi país y a todos los soñadores en el Balón de Oro no solo es un honor, es un sueño cumplido”.

Cabe recordar que es el primer latino en cantar en este evento, puesto que en la gala también han participado en el pasado artistas de talla mundial como Andrea Bocelli, Rauw Alejandro (únicamente como invitado, no cantó) y el rapero nigeriano Rema.

El cantante confesó que su favorito para llevarse el Balón de Oro es Lamine Yamal, a quien calificó como un "verdadero crack". Además, destacó que ha tenido la oportunidad de compartir con él fuera de las canchas y aseguró que, "más allá de su talento, es un buen muchacho", lo que lo convierte en su elección predilecta para el premio.

