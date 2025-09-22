En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Así fue la presentación de Blessd en la gala del Balón de Oro 2025 en París: VIDEO acá

Así fue la presentación de Blessd en la gala del Balón de Oro 2025 en París: VIDEO acá

El cantante paisa de reguetón fue el encargado de inaugurar la gala del Balón de Oro 2025 en París, Francia, donde se premia a los mejores futbolistas del mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad