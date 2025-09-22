Actor anunció su matrimonio en Día a Día: se comprometió 3 meses después de conocer a su novia

El programa matutino de Caracol Televisión está de celebración luego de que el destacado actor y locutor español anunciara que se encuentra comprometido con su pareja sentimental Paula Díaz. Aunque la noticia la hicieron pública hasta ahora aprovechando su paso por el programa de televisión, tuvo lugar hace bastante tiempo, pues llevan casi tres años de relación en la que han aprendido a conocerse y aceptarse tal cuál son, tiempo dentro del cuál se llevó a cabo la propuesta.

"Nosotros nos conocimos un 29 de octubre, un 29 de noviembre Rafa me dice 'quiero que seas mi novia' y un 31 de diciembre, casi primero ya, estábamos pasando año nuevo todos en la casa y Rafa delante de mi familia ahí me pidió matrimonio", explicó la joven cuando le preguntaron cómo se llevó a cabo este encuentro, y posteriormente añadió que entre el 2 y 3 de enero ya estaban viviendo juntos.

Posteriormente, ella confesó que desde que están juntos han experimentado una montaña rusa de emociones debido a que es aries y él escorpio; sin embargo, hizo énfasis en que se siente muy afortunada en como han resultado las cosas para ambos. Rafa, por su parte, aprovechó el espacio para confesar que antes de dar el "Sí, acepto", en el altar, tienen planeado cumplir con una pequeña lista de objetivos, pues están convencidos de que cuando las vidas personales marchan bien, también pasará lo mismo a nivel sentimental.

Entre las tareas realizadas está viajar a España a conocer la familia de Taibo; por lo que ahora solo les hace falta dos planes para poder dar inicio oficialmente con la celebración de su unión marital.

"Le mando un carro a recoger, llega a mi casa, le enseño una cosa que estaba haciendo y le digo '¿te gusta el italiano?', 'sí', pues vamos allí (...) Fuimos a un italiano divino que nos encanta a los dos y allí hay un rinconcito al fondo muy romántico (...) Y le dije '¿te gusta?', me dice 'sí', pues guárdalo en tu memoria porque aquí nos vamos a dar el primer beso y se lo mandé", contó el actor.

