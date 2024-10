Rafa Taibo vivió una experiencia paranormal con su abuela, cuando era solo un niño

Rafa Taibo es el invitado número 12 de Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red , donde aprovecha el espacio para hablar de Halloween, misterios, fantasmas, rituales y por supuesto, experiencias paranormales de su vida.

La experiencia paranormal que Rafa Taibo vivió con su abuela

Este actor español revela que cuando era solo un niño y vivía en la mansión de su abuelo, experimentó un encuentro muy curioso con su abuela fallecida, aunque cuando esto ocurrió él no sabía quién era la mujer.

Mira también: Raúl Ocampo mostró la pluma con la que Alejandra Villafañe se le manifestó en raras circunstancias

Todo aconteció en una noche que sintió deseos salir de su cuarto, aunque se quedó sentado en el borde de la cama, prendió la luz de la lámpara y al levantar la mirada vio a una mujer mirándolo fijamente. “Fueron dos segundos eternos, pero me acosté otra vez, me tapé y no volví a sacar ni la nariz hasta que escuché los pájaros y hubo luz”, cuenta.

Publicidad

Acto seguido, y cuando ya se hizo de día salió de su habitación y corrió a contarle todo a su madre, quien lo llevó a la biblioteca de la mansión y le mostró un libro. Resulta que en las páginas estaba la foto de la mujer que se le apreció en la noche anterior, pero la verdadera sorpresa fue cuando su progenitora le dijo:

“Es tu abuela Inés, es tu abuela paterna que falleció antes de que cumplieras un año”. Esto, por supuesto, lo dejó en shock, pero quiso darle un significado especial a su experiencia paranormal gracias a las palabras de su mamá.

No te pierdas: Este es el ritual que Rafa Taibo recomienda para alejar las malas energías: se necesitan 3 elementos

Publicidad

Este mensaje se le quedó grabado: “Tu abuela te quiere tanto que viene a visitarte mientras duermes, seguramente ella se asustó más que tú cuando la descubriste”.

Mira aquí la entrevista completa: