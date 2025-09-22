¿Mamá de Leo, del Desafío, quiere a Mafe Aristizábal de nuera? Le envió importante invitación

En más de una ocasión, el modelo fitness ha demostrado no solo que es un gran competidor, sino también un gran admirador de las mujeres. A pesar de que ha demostrado su interés por compañeras como Deisy, Dani y Tina, el Súper Humano ha dejado en claro que es el mayor fanático de Mafe Aristizábal, la anfitriona del reality de los colombianos que ha encantado con su belleza y genuina personalidad.

Durante la transmisión de Día a Día este 22 de septiembre, Ebis Moreno se puso en contacto con los presentadores del matutino para opinar acerca del rendimiento de su hijo en el terreno de juego. Inicialmente, aseguró que recibe con tranquilidad la noticia de su Chaleco de Sentencia y respondió con buen sentido del humor cuando le preguntaron si ella era quien le había enseñado a ser tan coqueto con las mujeres.

"No, eso yo no sé, se le despertó, pero el corazón que tiene es muy grande y da amor para todas", explicó durante el encuentro.



La invitación de la mamá de Leo, del Desafío, a Mafe Aristizábal

En medio de la conversación, la señora aprovechó para asegurar que todos los compañeros de su hijo en el programa de televisión son más que recibidos en Turbo, Antioquia; sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para hacerle extensiva también la invitación a la exreina de belleza.

"Y es que acá los invitamos a todos, en especial a Mafe (...) (Es la reina) De Urabá, de Chocó, de todas partes, Panamá, de todas partes", dijo, lo que generó risas en Carolina Soto, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Iván Lalinde y Catalina Gómez.

Fue, de hecho, esta última conductora del programa la que aseguró de forma jocosa: "Mafe está bien de suegra".

Es necesario mencionar que todo se trata de un juego, pues el corazón de la modelo ya se encuentra comprometido. En más de una oportunidad, ha expuesto su relación en las plataformas digitales y ha demostrado que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.

