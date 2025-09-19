Exparticipantes del Desafío que fueron pareja: una salió del clóset y otros tuvieron hijos

A lo largo de los años, El Desafío no solo ha sido una prueba de resistencia física y mental, sino también un lugar donde han nacido historias de amor inesperadas. Algunas relaciones terminaron en familia, otras en rupturas, y unas incluso llevaron al descubrimiento personal. Aquí te contamos sobre algunas de las más recordadas.

Paola Solano y Gago

Paola Solano y Jhon Mosquera, conocido como Gago, se conocieron en el Desafío The Box 2021, aunque su relación sentimental comenzó después de la competencia. Paola fue la gran ganadora de esa edición y Gago se ganó el corazón del público por su carisma. En la actualidad, son padres de dos hijos, José Martín y Joaquín, y siguen juntos, siendo una de las parejas más queridas del entretenimiento colombiano. Comparten su día a día a través de redes sociales, donde combinan el amor por el ejercicio, la crianza y la creación de contenido.

Madrid y Galo

Laura Madrid y Gonzalo Pinzón (Galo) también se conocieron en The Box 2021. Él fue el ganador y ella finalista. Aunque al principio aseguraban que solo eran amigos, la química entre ellos era evidente. Su relación comenzó fuera del programa y ha tenido altibajos. En 2024, cuando Madrid regresó al Desafío, surgieron rumores de separación. Sin embargo, en 2025 reaparecieron juntos en redes sociales, demostrando que continúan con su sólida relación.

Luisa y Marlon

En el Desafío 2024, Luisa y Marlon vivieron una relación dentro de la competencia, pero esta no sobrevivió fuera de La Ciudad de las Cajas. Tiempo después, Marlon explicó en una conversación con Guajira y Esteban en ditu que Luisa era una mujer de alto mantenimiento, aunque evitó entrar en detalles sobre el motivo real de la ruptura.

La Crespa y Alejo Herrera

Esta pareja se conoció en el Desafío 2013: África, el origen. No solo se enamoraron, sino que también se casaron en el programa. Con el paso de los años, la vida los llevó por caminos distintos. La Crespa salió del clóset, marcando un cambio importante en su vida personal. Desde entonces, ambos perdieron el contacto, pero su historia sigue siendo una de las más recordadas por su intensidad y evolución.

Karol y Mono

Karol Zambrano y Carlos Pérez (conocido como Mono) se reencontraron en el Desafío 2021, aunque ya se conocían desde antes. Estaban en equipos diferentes, pero decidieron darle una nueva oportunidad al amor. A pesar de sus esfuerzos, la relación no prosperó y hoy en día ambos siguen caminos distintos, manteniendo su vínculo en el pasado.

Grecia y Juan Manuel

Grecia, participante del Desafío 2022, y Juan Manuel, del Desafío 2021, sostuvieron una relación que fue ampliamente comentada por los fanáticos del programa. Aunque al inicio parecía una relación estable, en 2024 anunciaron su separación. A pesar de la ruptura, ambos continúan con sus proyectos personales y profesionales.