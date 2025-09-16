Famosos que a los que les han sido infieles y expusieron a sus exparejas en público

En el mundo del entretenimiento, las infidelidades no solo terminan relaciones, también se convierten en tema de conversación entre los fanáticos. Varios famosos han decidido hablar sin filtros sobre las traiciones que vivieron en sus relaciones amorosas, muchas veces señalando directamente o dejando pistas muy claras.

Cara y Beéle

Una de las confesiones más recientes y polémicas fue la de Cara, quien en marzo de 2025 rompió el silencio en el podcast Un Tal Fredo. Allí reveló que fue víctima de múltiples infidelidades por parte del cantante Beéle cuando estaba embarazada de su segundo hijo. Aunque no mencionó a Isabella Ladera, sí dejó referencias a ella y a cómo se enteró de su relación con el cantante. Tras la ruptura, Beéle e Isabella iniciaron un noviazgo que también terminó en escándalo, luego de la filtración de contenido.



Adriana López y Mauro Urquijo

Otro testimonio impactante fue el de Adriana López, quien después de 13 años de matrimonio con el actor Mauro Urquijo, decidió hablar en el programa La Red. Según relató, en 2013 salió a hacer compras, pero olvidó la tarjeta de crédito. Al regresar, encontró a Mauro con otra persona en su propia habitación. Lo más impactante es que se trataba de alguien cercano a la familia, conocido por todos y amable con sus hijos. Desde entonces, Adriana también ha expuesto la falta de compromiso del actor con la crianza y el bienestar económico de sus hijos.

Epa Colombia y Diana Celis

La influencer Epa Colombia también habló abiertamente sobre su ruptura con la futbolista Diana Celis. En el programa Los Enredados, confesó haber descubierto mensajes en el celular de Diana que evidenciaban una infidelidad. Según la creadora de contenido digital, Liliana Salazar sería la mujer con la que supuestamente Diana le fue infiel. La relación entre la deportista y la empresaria duró más de seis años, y terminó en medio de tensiones y declaraciones cruzadas.

Laura Barjum

La exseñorita Colombia Laura Barjum también compartió su experiencia en Los Enredados, confesando que "todos los novios" que ha tenido le han sido infiel. Estas decepciones amorosas la llevaron a optar por relaciones abiertas. Laura ha sido pareja de Giorgio del Vecchio y Diego Sáenz, y actualmente mantiene una relación "sin título" con el actor David Palacio, a quien conoció en Klass 95.

Carolina Cruz

En su libro 'Mi mundo, mis huellas' y en su podcast de 2025, la presentadora Carolina Cruz relató cómo descubrió la infidelidad de un exnovio: encontró un preservativo usado en el baño. Aunque no reveló su identidad, aseguró que fue una experiencia dolorosa que no desea repetir.

Lina Tejeiro

La actriz Lina Tejeiro reveló en una entrevista con Eva Rey que fue víctima de infidelidad, pero también admitió haber sido infiel como forma de venganza. Aunque no mencionó el nombre de su expareja, confesó que decidió involucrarse con otros famosos del entretenimiento nacional, sabiendo que eso afectaría el ego de su entonces novio.