Jhonier Leal prepara libro sobre el crimen de Mauricio Leal: promete contar "la verdad" del caso

Jhonier Leal fue condenado a 55 años de prisión por el doble homicidio de su hermano Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández, quienes fueron hallados sin vida en La Calera. Recientemente, se conoció que el estilista que está pagando con su pena en la cárcel de máxima seguridad 'La Tramacúa' de Valledupar se encuentra preparando un libro para contar su versión de los hechos y defenderse de las acusaciones.

La noticia fue dada a conocer por Florencio Sánchez, director de Focus Noticias, en el podcast Voz de Fondo: “El libro va a ser muy revelador porque, según lo que se conoce, él dice que va a contar toda la verdad (…) Después de aceptar cargos en la audiencia inicial, se retractó y desde ese momento asegura que no tiene nada que ver con el crimen de su propia madre y de su hermano menor”, contó en conversación con Jair Díaz.

Cabe aclarar que luego de investigar los hechos ocurridos en noviembre de 2021, la Fiscalía logró demostrar que Jhonier fue el responsable de este delito y que también hizo lo posible por encubrir el hecho. Actualmente, la pena está apelada, por lo que el Tribunal Superior de Bogotá la tiene bajo indagación.

De acuerdo con lo expuesto por Sánchez, esta podría ser también una estrategia jurídica para salir beneficiado y encontrar una alternativa a la condena; sin embargo, hizo énfasis en la determinación de la justicia colombiana hasta el momento: "Lo cierto es que ante la justicia lo que hay hasta ahora es una condena firme en primera instancia”, explicó en medio del encuentro. Por el momento no se conocen más detalles sobre el manuscrito.

En agosto de 2024, salió a la luz un video grabado por Mauricio Leal poco antes de fallecer en el que no solo aseguraba que él mismo se había herido, sino que también mostraba a su madre acostada justo al lado de él mientras permanecía inconsciente: "Hola a todas. Perdóname, No puedo más, nadie sabe lo de nadie (...) Me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también… Ya, ¿qué hago?", se le escuchaba decir en el clip.

