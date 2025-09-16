En vivo
La Venganza
Jhonier Leal prepara libro sobre el crimen de Mauricio Leal: promete contar "la verdad" del caso

Jhonier Leal prepara libro sobre el crimen de Mauricio Leal: promete contar "la verdad" del caso

Aunque inicialmente había aceptado la responsabilidad y se había declarado culpable, Jhonier Leal cambió su versión de los hechos, argumentando que él es inocente del doble homicidio.

