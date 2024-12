Tío de Mauricio Leal reveló escalofriante detalle en la mano de Jhonier Leal el día del velorio

El pasado 22 de noviembre de 2021 el país entero se conmocionó con la noticia de la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández y desde entonces se realizó una investigación que resultó en la condena de Jhonier Leal , hermano del peluquero, a 55 años y tres meses de cárcel.

Ahora, Dubier Hernández, el tío de Mauricio Leal, concedió una extensa entrevista a Focus Noticias, donde recordó los inconvenientes que existían entre sus dos sobrinos y la tensa relación entre madre e hijo por sus preferenciasy más.

Tío de Mauricio Leal habló del caso

En primer lugar, dijo: “Marleny era muy apegada a Mauricio. Había celos entre los dos hermanos porque ella siempre era todo con Mauricio y Jhon siempre era a un ladito. Él decía que la mamá no lo quería, ella lo adoraba como su hijo, pero que todas las atenciones eran para Mauricio. Ellos tenían ese raye, eran celos de hermanos”.

En su relato, el cual se da a los tres años del suceso que estremeció a tantas personas, el hombre recuerda cómo fue el velorio y la actitud de Jhonier durante las exequias de sus dos familiares y hace especial énfasis en que no cree que él haya actuado solo. "Para mí es duro pensar que él haya sido porque era muy apegado y vivían muy unidos todos", aseguró y luego relató que fue lo que vio en la mano del hombre.

“Yo tuve a Jhonier de frente allá el día del velorio, él tenía una cortada en la mano y la tenía cubierta con un esparadrapo o algo así. Entonces me abrazó y yo lo abracé y le dije: ‘Hermano, muy triste, muy atroz todo esto que pasó, ver a mi sobrino y a mi hermana ahí para mí es muy duro’. Yo lo veía a él muy frío, no una reacción normal cuando se le muere a uno un ser querido. Yo les dije a mis hermanas que yo quería mucho a mi sobrino (Jhonier), pero que si él fue el que hizo esta barbaridad, esta cosa tan horrible, dejaba de ser mi familia”, aseguró.

Adicionalmente, dijo que durante el entierro sucedió lo mismo y que inclusive su actitud despertó varias dudas en los demás: “Tenía una frialdad que le hacía a uno tener dudas”.

Tía de Mauricio Leal da declaraciones sobre el caso

Con respecto a la relación de hermanos, María Dinner aseguró que ellos se la llevaban bien y que nunca los vio pelear, resaltando que era una relación normal: "Por eso a la familia se nos hace raro que sea Jhonnier el que los mató porque él era una persona tan transparente".

Aunque, ante las pruebas la mujer recalcó: "No sé qué le habría pasado a lo último, qué bicho le picó, no sé qué demonio se le metió, qué pasaría con él, pero Jhonier fue una persona de bien".

Al hablar sobre lo que pensaba el acusado sobre su hermano, María Dinner comentó: "Lo que yo veía en Jhonier es que a mí sí me decía: ‘Tía, yo no sé por qué Mauricio se pone a invitar a tanta gente a la casa, por qué Mauricio se gasta toda esa plata en vez de invitar a la familia’, qué pecado, pero a Jhonier sí se le veía por encima la envidia que le tenía a Mauricio, porque él ya había crecido".

En este punto, la mujer recalcó que el peluquero ya había alcanzado el éxito, mientras que su otro sobrino había adquirido grandes deudas y estaba intentando formar su propio negocio, algo en lo que no le había ido tan bien.