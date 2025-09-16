Actualizado: septiembre 16, 2025 09:23 a. m.
Caracol TV Día a día Primera presentadora de Día a Día regresó al matutino 20 años después: no pudo contener las lágrimas
Marcela Sarmiento regresó a Día a Día dos décadas después de haber presentado el primer capítulo del matutino a propósito del lanzamiento de su libro 'El ruido de la ausencia, la calma del amor', en donde relata cómo ha sido su proceso de duelo. La presentadora y periodista aprovechó para recordar cómo recibió la llamada para ser parte del programa que acompaña a los espectadores de Caracol Televisión todas las mañanas.
Noticia en desarrollo...