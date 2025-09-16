En vivo
Cabezote Día a Día DK
Primera presentadora de Día a Día regresó al matutino 20 años después: no pudo contener las lágrimas

Primera presentadora de Día a Día regresó al matutino 20 años después: no pudo contener las lágrimas

Marcela Sarmiento lloró en medio del set de Día a Día al recordar todo lo que ha pasado desde que presentó el primer capítulo y hasta recordó a Jota Mario Valencia.

Día a Día recibió a la primera presentadora del matutino este 16 de septiembre.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 09:23 a. m.

