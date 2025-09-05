La charla inició con unas imágenes de Gerónimo Ángel en el Desafío Siglo XXI y justo ese fue el motivo por el que María Paula no pudo contener las lágrimas, ya que fueron momentos muy emotivos para ella. Carlos Calero al verla llorar se refirió al tema y la esposa de Juan Pablo Ángel le dijo: “La verdad, soy muy llorona”.

Mamá de Gero lloró en Día a Día; el papá, Juan Pablo Ángel, también se emocionó. Foto: Caracol Televisión

Luego, la mamá de Gero continuó con unas frases que dieron a entender que el motivo de su llanto en Día a día era por el orgullo que sentía como madre al ver triunfar a su hijo el reality de Caracol TV “La verdad, Gero nos ha sorprendido; nos sentimos muy orgullosos de él, porque sé que ha sido un reto en cuanto a lo personal, a lo físico, y lo ha hecho muy bien”, expresó.

A ese sentimiento de orgullo también se sumó Juan Pablo Ángel, al declararse fan de su hijo, como también lo hizo la presentadora Carolina Cruz.

“Yo tengo que aceptar que soy fan número uno de Gero; mejor dicho, puedo ser su presidenta del club de fans. Gero ha mostrado que es un ser humano maravilloso, bueno, bondadoso, amoroso, cariñoso, disciplinado”, manifestó ‘Caro’ Cruz, y el exfutbolista de la Selección Colombia añadió:

“‘Caro’, estamos en el mismo bando: fan número uno. Todavía hay facetas de su personalidad que apenas va mostrando, pero creo que Gero ha hecho una muy buena competencia. En general, creo que lo ha hecho muy bien. [...] Lo que he visto de Gero, me ha gustado; eso es él. Gero es un tipo genuino, auténtico, compasivo… y creo que eso es lo más bonito que ha mostrado. Independientemente de cómo le ha ido en las competencias, a nosotros como papás nos representa claramente lo que ha mostrado como ser humano”.

Después de ese momento también hubo confesiones de los papás del participante de Alpha: por ejemplo, Juan Pablo Ángel reveló si estaba de acuerdo con que Gero participara en el ‘Desafío’.

Asimismo, no faltaron risas, especialmente cuando recordaron el gol que Gero hizo en una prueba del Desafío Siglo XXI y que quedó registrado en el siguiente video.

Y es que Juan Pablo Ángel confesó que su hijo no le heredó la pasión por el fútbol y entre risas afirmó: “¡Será el único [gol] que ha hecho; qué hijueperra tan tronco! Me divertí mucho porque, claramente, Gero nunca tuvo interés por el fútbol, pero la forma en que lo celebró… ¡Increíble!”.

Pero Gerónimo no fue el único que lo festejó con el alma, el exfutbolista de River Plate y Atlético Nacional contó que ese gol de su hijo lo celebró tanto como los que hizo Colombia en las Eliminatorias al Mundial: “Lo celebré como los de ayer [4 de septiembre en el partido Colombia vs. Bolivia]”, puntualizó.

