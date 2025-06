Quién es Gero, participante del Desafío 2025: estuvo en La Voz Kids y su papá es Juan Pablo Ángel

Este 2 de julio se estrenará una nueva temporada del Desafío, que contará con la presencia de Andrea Serna como su presentadora oficial. Uno de los participantes más llamativos de los 32 Súper Humanos que entregarán lo mejor de sí mismos en el terreno de juego es Gerónimo Ángel, más conocido como Gero en la competencia, pues es el hijo del exfutbolista del Atlético Nacional Juan Pablo Ángel.

Quién es Gero, participante del Desafío 2025

Es un destacado cantante, compositor, actor y bailarín nacido en Buenos Aires, Argentina, que recoge más de 70 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde comparte contenido relacionado con su faceta artística y los momentos que vive en el interior de su hogar. En su cuenta de Spotify tiene más de 1400 oyentes que interactúan constantemente con sus lanzamientos musicales, dentro de los que se destacan temas como 'Mon amour', 'Ese noviembre', 'NTVA', 'No rush' y 'Decídete'.

Gerónimo Ángel, participante del Desafío 2025. Foto: Caracol Televisión.

Esta no es la primera vez que Gero participa en un formato de Caracol Televisión, ya que en 2014 se aventuró a presentarse a las Audiciones de La Voz Kids, cuando Fanny Lu, Andrés Cepeda y Maluma fueron los Entrenadores. En el Diamante interpretó 'No one' de Alicia Keys. Con su talento hizo que la experta caleña girara su silla y la diera la bienvenida a su equipo.

Mira a continuación el video completo de su Audición:

Aunque Fanny Lú explicó que tenía algunos problemas de afinación, hizo énfasis en que admiraba su capacidad para manejar con naturalidad la voz "rasposita" que tenía. Desde allí el joven de 24 años ha trabajado incansablemente por mejorar y abrirse paso dentro de la industria musical.

Ahora, con su llegada al Desafío espera medir sus habilidades físicas y demostrarse a sí mismo que es capaz de enfrentar cualquier obstáculo, pues considera que tiene la mezcla equilibrada al ser una persona sensible, pero al mismo tiempo fuerte: "Su sueño no es solo ganar: es representar la inclusión, la disciplina y la pasión sin etiquetas", se lee en su perfil oficial del reality.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.