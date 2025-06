Yo Me Llamo Luis Alfonso reveló emotiva reacción de su hijo al verlo en el programa

En los últimos capítulos de Yo Me Llamo, los participantes han demostrado que quieren llegar hasta el final de la competencia, sin embargo, solo uno tendrá el privilegio de ganarse $500 millones. Por lo cual, los jurados deben escuchar muy bien a cada uno de los imitadores y así llegar a tener el doble perfecto.

Ahora bien, en medio de esta situación hay un concursante que ha dejado a todos paralizado con por cómo se ha lucido en las más recientes presentaciones. En el capítulo 112, interpretó 'Stylacho' y tuvo una sorpresa en pleno show.

Cuál él estaba cantando, entró al Templo de la Imitación el artista original. A penas lo vio ingresar, quedó con la boca abierta, porque era su sueño cantar con él. Lo curioso fue que se vistieron igual, con una camisa de esqueleto color blanca. Lo único que los diferenciaba era el accesorio que tenían en su cabeza, por lo cual, muchos seguidores no podían determinar quién era el real.

Yo Me Llamo Luis Alfonso reveló con emotivo video la reacción de su hijo al verlo en el programa Foto: Caracol Televisión

Luego de aquel momento tan único, el doble de Luis Alfonso subió un video a su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 27 mil seguidores, cuando su hijo está emocionado de ver a su papá en televisión. Frente a esto, el doble expresó lo mucho que ama a su pequeño y reveló que se llama Marcelo.

Aunque en sus redes sociales, no acostumbra a mostrar al menor, sí lo mencionó en el más reciente episodio del programa. Allí, no solo confiesa que su relación con Yo Me Llamo Gloria Trevi va por buen camino, sino también que ambos tienen hijo.

En medio de la buena racha que ha tenido, no solo con sus presentaciones, sino también para tener la suerte que ganarse $100 millones al ser el mejor de la noche. Esto lo convierte en el participante con más dinero recolectado desde que empezó el programa.

Los fans, a través de las redes sociales, lo han felicitado por llegar tan lejos y por trabajar duro para llegar a ser casi el doble perfecto. En medio del último capítulo, Amparo Grisales quedó impresionada por el gran parecido que hay en su voz.

