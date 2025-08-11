Publicidad

🔴EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO XXI: Mira si Omega logra cumplir el castigo de cortar leña

Esta noche los participantes se medirán de nuevo al Desafío a Muerte en el Box Negro y uno de ellos le dirá adiós para siempre. No te pierdas ningún minuto de esta competencia.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Actualizado agosto 11, 2025 08:09 p. m.
  • 08:09 p. m.
    Lucho habla de su mamá

    Lucho, en Alpha, revela la historia de su mamá y cuál fue su enfermedad.

  • 08:06 p. m.
    Pelea con Andrey en Omega

    En el rincón de los castigos discuten con Andrey por no hacer nada, una de las que más le llama la atención en María C.

  • 08:04 p. m.
    Katiuska habla con Omega de los chalecos

    En castigo Katiuska les dice que para el siguiente ciclo los chalecos mandarlos a las niñas de Gamma. ​

  • 08:03 p. m.
    Eleazar y Tina dialogan en el Desafío

    En casa Alpha, Eleazar habla con Tina de sus procesos de sanación emocional.

  • 08:01 p. m.
    Omega en el castigo

    El equipo empieza con ánimo a resolverlo en el Desafío Siglo XXI.