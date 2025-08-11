🔴EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO XXI: Mira si Omega logra cumplir el castigo de cortar leña

Lucho habla de su mamá
Lucho, en Alpha, revela la historia de su mamá y cuál fue su enfermedad.
En el rincón de los castigos discuten con Andrey por no hacer nada, una de las que más le llama la atención en María C.
En castigo Katiuska les dice que para el siguiente ciclo los chalecos mandarlos a las niñas de Gamma.
En casa Alpha, Eleazar habla con Tina de sus procesos de sanación emocional.
El equipo empieza con ánimo a resolverlo en el Desafío Siglo XXI.