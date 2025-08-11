Actualizado: agosto 11, 2025 11:29 p. m.
Caracol TV La Reina del Flow Silvia le confiesa a Charly que es una agente de la DEA que busca hacer caer a Manín
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Adicionalmente, le dice que la DEA no lo está buscando a él, y que, por el contrario, muchas personas en la agencia no estuvieron de acuerdo con el trato del narcotraficante: quieren enviarlo a la cárcel una vez más.
No te pierdas La Reina del Flow en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo.