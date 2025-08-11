Publicidad

Noticias Caracol
La Reina del Flow / Silvia le confiesa a Charly que es una agente de la DEA que busca hacer caer a Manín

Silvia se ve en la obligación de decirle al cantante que es una agente encubierta que ha estado trabajando para recopilar pruebas y hacer pagar a Manín por todas sus actividades ilícitas.