Yeimy confronta a Charly por sabotear su relación con Juancho

En primer lugar, Yeimy habla con el productor y lo amenaza de demandar al periodista al que él presuntamente le pagó para hacer aquella nota difamatoria. Al hablar con Charly, le deja claro que el amor de su vida es Juancho y que por él solo siente desprecio.

