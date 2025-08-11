Publicidad

Capítulo 39 La luz de mi vida: Dila hace llorar a Günes al mostrarle una foto de su papá

Tras una sesión con su terapeuta, Dila imprime varias fotografías de Hakan y se las muestra a la niña, pero esto la afecta y además de llorar, grita, lo que sorprende a toda la familia. 