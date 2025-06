Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Gloria Estefan se pronunció al entrar al top 6 de mejores dobles de la décima temporada Durante el capítulo 112 de Yo Me Llamo, el doble de Luis Alfonso no solo se llevó a la casa 100 millones de pesos, sino que también Búfalo dio a conocer que el nuevo eliminado es el doble de Felipe Peláez.