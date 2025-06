Yo Me Llamo

¿Yo Me Llamo Ángela Aguilar terminó con Bob Marley? Dijo qué ha pasado y por qué no usa la manilla Tras su eliminación el pasado 23 de junio de Yo Me Llamo, la doble de Ángela Aguilar aceptó la invitación en Día a Día para hablar sobre su paso por el programa y su relación son el doble de Bob Marley.