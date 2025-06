Daniela Ospina tomó decisión en la crianza de Salomé, hija de James Rodríguez: "Qué pereza"

Salomé, la hija del futbolista colombiano James Rodríguez, se ha ganado el cariño de los usuarios de Internet gracias a su espontánea personalidad y debido al contenido que crea para las plataformas digitales. Recientemente, la pequeña cumplió 12 años y desde entonces se ha mantenido un poco alejada de las redes sociales.

Mediante una dinámica de 'Preguntas y respuestas' en Instagram, Daniela Ospina, madre de la menor se pronunció sobre el tema y explicó que tomó la decisión de mantenerla alejada un poco de las cámaras porque se ha topado con comentarios malintencionados que podrían afectarla.

"No hemos visto mucho a Salo, ¿ella está bien?", preguntó un internauta, a lo que Ospina contestó: "Está súper bien mi muñeca linda. La verdad ya evitando muchas cosas porque obvio uno como mamá no quiere leer cosas feas o que no son de los hijos", inició mencionando.

Posteriormente, indicó que respeta los comentarios que hacen sus seguidores en la red, pero añadió que considera responsabilidad de ella velar por el bienestar de Salomé a como dé lugar.

"Y entiendo que es una red libre de opinar, pero también qué pereza leer lo que no es, por eso ya lo mejor lo vivimos más privado", explicó.

Salomé recientemente dio de qué hablar al cumplir el pasado 29 de mayo 12 años. Según reveló la misma Daniela, la menor no quiso una fiesta de celebración; por lo que sus padres optaron por festejar un año más de vida por medio de un encuentro más íntimo y algunos obsequios que alegraron su día.

En Internet las reacciones no se hicieron esperar, pues muchos aprovecharon para felicitarla y elogiar lo hermosa que se encuentra: "Te hemos visto crecer Salomé divina", "Que sea otro año lleno de retos, amor, sueños cumplidos, diversión y mucha felicidad", "Cada día más linda", "Comienzas la etapa de adolescencia temprana", "Infinitas bendiciones para ti todos los maravillosos días de tu vida", son algunos de los mensajes que se destacan.

Salomé, por su parte, no ha vuelto a publicar contenido en su cuenta oficial, pues el último reel lo realizó el 29 de enero de este 2025.