¿Van a dar el Desafío Siglo XXI este jueves 7 de agosto?: Esto se sabe de los capítulos

El Desafío Siglo XXI ha atrapado a los colombianos desde su estreno el pasado 2 de julio, y los televidentes no quieren despegarse ni un solo segundo de sus pantallas para no perderse ningún detalle de lo que sucede en la Ciudad de las Cajas y al interior de los tres equipos que siguen en competencia: Gamma, Alpha y Omega.

Ahora, se confirmó que este jueves 7 de agosto no habrá Desafío Siglo XXI en la noche, debido a que es festivo por la conmemoración de uno de los hechos más importantes en la historia del país: la Batalla de Boyacá de 1819.

De esta forma, los colombianos podrán conectarse con un nuevo capítulo de Desafío Siglo XXI el viernes 8 de agosto. Aquí puedes ver un avance de lo que pasará en el episodio 27.

Maratón del Desafío Siglo XXI

Mientras esperas el regreso del Desafío Siglo XXI este viernes 8 de agosto, puedes conectarte al canal oficial de YouTube del Desafío, donde se está transmitiendo una maratón especial con los capítulos emitidos hasta ahora.

Allí, además de revivir los momentos más intensos, puedes interactuar en tiempo real con otras personas que están viendo la transmisión y compartir tu opinión sobre los equipos, los cambios de casa y los desafíos más duros de esta edición. Es una oportunidad única para ponerse al día y no dejar que se te escape ningún detalle de lo que ha pasado en estos emocionantes 26 episodios.

Quién bajó bandera en el Desafío Siglo XXI

Al Desafío de Capitanes del Desafío Siglo XXI llegaron Rata, Eleazar, Potro y Gero, como representantes de los cuatro equipos: Gamma, Alpha, Omega y Beta, respectivamente.

Se vivió una intensa prueba en el Box Amarillo, en la que se compitió por no dejar caer la bandera de una escuadra. Finalmente, Gero, representante de la casa Azul, tuvo que bajar bandera y su equipo se desintegró, de modo que él y sus compañeros se repartieron en otras casas.

“Literalmente se me abrieron las manos y el dolor no me dejó seguir. Obviamente, el sueño era mantener la bandera de Beta arriba, pero lo que me deja tranquilo es que no me rendí. Seguí, seguí… el cuerpo jalaba y simplemente no podía más”, confesó Gero ante la pregunta de Andrea Serna.Gero no logró devolverse por el pasamanos, ya que tenía las manos lastimadas; finalmente fue superado por Eleazar y Potro.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.