¿Van a dar el Desafío Siglo XXI este jueves 7 de agosto?: Esto se sabe de los capítulos

Este 7 de agosto no se transmitirá capítulo de Desafío Siglo XXI por las pantallas de Caracol Televisión y aquí te contamos los motivos. Recuerda que puedes hacer maratón en la transmisión en vivo por YouTube.