Brad Pitt está de luto por dolorosa pérdida: emotivo mensaje familiar

Brad Pitt, uno de los actores más exitosos y queridos de Hollywood, atraviesa un doloroso momento familiar. Tras su reciente la gira promocional de 'F1', la película en la que es protagonista, el actor recibió la triste noticia del fallecimiento de su madre, Jane Etta Pitt, quien murió a los 84 años.

La información fue confirmada por medios estadounidenses, entre ellos TMZ, especializado en la vida de celebridades. La noticia también fue compartida públicamente por Sydney Pitt, hija de Doug Pitt (hermano menor del actor), a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de varias fotografías familiares.

“Ella me enseñó a pintar, cómo ser fuerte, cómo liderar con bondad, amar a Jesús a través de todo, y a encontrar alegría en las cosas más pequeñas. Ella inventó los juegos más tontos solo para hacernos reír, y creyó en la justicia, en poner a los demás primero, y hacer el bien simplemente porque era lo correcto”, escribió su nieta.

La publicación concluye con un mensaje profundamente conmovedor: “Podía seguir el ritmo de nuestros 14 nietos sin perder el paso. Ella era el amor en su forma más pura”.

Quiénes son los papás de Brad Pitt

Brad Pitt es el mayor de tres hermanos. Sus padres, Jane y William Pitt, vivieron por años en Springfield, Missouri. Jane Etta fue consejera escolar, mientras que William fue dueño de una empresa de transporte.

A lo largo de su carrera, Jane Etta acompañó a su hijo en varios eventos públicos. En 2012, estuvo junto a Brad Pitt y Angelina Jolie en la ceremonia de los Premios Óscar. Dos años más tarde, asistió también al estreno de 'Unbroken', película dirigida por Jolie, junto a tres de sus nietos.

Por ahora, se espera que el actor se pronuncie ante esta dolorosa perdida.