En la noche del pasado 20 de diciembre, Jessica Cediel entristeció a sus seguidores al confirmar la muerte de Alfonso Cediel, su padre y el hombre que se había convertido en toda una figura pública debido a la estrecha relación que sostenía con sus hijas y su esposa, Virginia Silva.

Mira también: Pipe Bueno expresa los buenos deseos que tiene para Jessica Cediel: "Merece que la traten con amor"



Un día después de que se confirmara la pérdida, Silva apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer las primeras palabras tras la pérdida de su compañero de vida. La pareja estuvo unida no solo durante la crianza de sus hijas, sino también cuando la enfermedad tocó a la puerta de su hogar.

Desgarrador mensaje de la mamá de Jessica Cediel por la muerte de Alfonso Cediel

La mujer reposteó el video que publicó la presentadora de programas de Caracol Televisión como 'Yo Me Llamo' y 'La Descarga' para lamentar la noticia y elevar un mensajes al cielo: "Se me fue el amor de mi vida", escribió.





Mira también: Jessica Cediel sufrió aparatoso y “loco” accidente en su casa: “El enemigo tiembla”

Publicidad

Esta no es la primera vez que Silva mostraba a través de las plataformas digitales cómo era la relación en el interior de su hogar, pues en varias oportunidades mostró recuerdos de su viaje en pareja por países como República Dominicana.

Además, en abril de 2024 mostró cómo fue la celebración de los 80 años de su esposo junto a las personas más cercanas a su círculo, demostrando que lograron sortear los momentos más duros y alegres como una familia sólida.

Publicidad

Mira también: Jessica Cediel apareció en la clínica y despertó preocupación en redes: "Todo tiene un para qué"

"Gracias Dios por los 80 años de mi amado esposo.❤🙏🎁💝🎊 Virginia, Melissa y Jessica. Feliz de compartir con mis hijas y mi familia y todas las personas que nos acompañaron. Gracias", escribió en aquella oportunidad.

Con frecuenta, la mamá de Jessica recibía mensajes de los usuarios de Internet, donde la felicitaban por haber construido un hogar tan unido: "Felicidades y mucha salud para Alfonso. Un abrazo para todas 🤗", "Qué bendición llegar a esa edad, y lo más importante, honrar a nuestros padres, es bíblico", "Que Dios le dé larga vida y salud para que los siga acompañando, eres una guerrera, siempre a su lado, bendiciones, abrazos. Saludos a Alfonso, siempre lo recuerdo y llevo en mis oraciones ❤️🙌", fueron algunos de los mensajes que le dejaron hace más de un año.