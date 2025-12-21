Publicidad

Quién es la mamá de Jessica Cediel y cómo reaccionó a la muerte de Alfonso Cediel - CaracolTV

Virginia Silva, madre de Jessica Cediel, apareció en redes sociales para lamentar la muerte de Alfonso Cediel, su pareja sentimental y el padre de la presentadora de Caracol Televisión.

Desgarrador mensaje de la mamá de Jessica Cediel tras la muerte de su esposo, Alfonso

A través de una publicación en las historias de su cuenta de Instagram, Virginia Silva dio sus primeras palabras tras el deceso de su compañero de vida y el padre de la presentadora.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de dic, 2025
Mamá de Jessica Cediel publicó emotivo mensaje por la muerte de Alfonso Cediel.