En vivo
La luz de mi vida
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Jessica Cediel sufrió aparatoso y “loco” accidente en su casa: “El enemigo tiembla”

Jessica Cediel sufrió aparatoso y “loco” accidente en su casa: “El enemigo tiembla”

La presentadora bogotana compartió imágenes, a través de sus historias de Instagram, de cómo quedó su baño, luego de que una puerta de vidrio se desplomara y le causara heridas pequeñas en sus manos.

Jessica Cediel, en nota sobre el accidente que sufrió en su casa
Jessica Cediel sufrió aparatoso accidente en el baño de su casa.
Foto: Instagram @jessicacedielnet
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad