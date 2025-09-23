Jessica Cediel sufrió aparatoso y “loco” accidente en su casa: “El enemigo tiembla”

Jessica Cediel no dio detalles de qué fue exactamente lo que sucedió, pero sí dejó ver que una de las puertas de la ducha, que era de vidrio, se desplomó y alcanzó a hacerle algunas cortadas no profundas en una de sus manos.

Lea también: Jessica Cediel confirma que tendrá un hijo: incluso sabe qué nombre le pondrá



Los vidrios quedaron, en su mayoría, en la bañera, pero también se extendieron a otras partes del baño, por lo que la presentadora pudo sufrir heridas más graves. No obstante, Cediel, que desde hace varios años se ha caracterizado por ser una mujer muy creyente en Dios, consideró que todo fue gracia de él e incluso aprovechó para dejar un mensaje bíblico: “Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará”, escribió.

Posteriormente, la bogotana dejó otro mensaje de agradecimiento a Dios, por haberla protegido en ese angustiante momento.

“Cuando tú propósito es grande, el enemigo tiembla. Hoy me pasó un accidente en casa. Fue algo muy loco, pero de nuevo la gracia de Dios me protegió. Gracias Padre. Que toda la gloria sea para ti. Y no importa lo que venga, si tú estás conmigo quién contra mí”, agregó en su publicación.

Publicidad

Accidente de Jessica Cediel en su casa Foto: Instagram @jessicacedielnet

¿Cuánto lleva Jessica Cediel sin tener relaciones amorosas?

La modelo lleva seis años soltera y aseguró, en un video publicado en su cuenta de Instagram, que es su decisión permanecer así, porque se está “guardando” para un hombre de Dios.

Publicidad

“¿A mí que me derrite? Me derrite un hombre de Dios. Un hombre que se respete, que se guarde, que se ame, tanto como lo estoy haciendo yo. […] Tengo la fe absoluta que en el momento justo va a llegar”, declaró.

Cediel agregó que su vida sentimental es un tema de conversación constante entre sus seguidores y que frecuentemente le preguntan por qué sigue soltera. No obstante, a ella no le interesan los comentarios de los otros y prefiere esperar a su hombre ideal para entregarse en cuerpo y alma.

