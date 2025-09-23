Verdad del hombre al que Doña Cuquita le dio un beso en la boca sorprendió a más de uno

En la grabación difundida a través de las diferentes redes sociales se aprecia a la viuda de Vicente Fernández junto a un hombre, al que le toma el brazo para ponerlo sobre su cuello y a quien posteriormente le estira la boca para que le dé un beso. Él reacciona y le corresponde con un beso en la boca prolongado.

Por la amorosa escena, muchos especularon que Doña Cuquita se dio una segunda oportunidad en el amor, a sus casi 80 años, luego de cuatro años de la muerte de su marido. No obstante, el hijo mayor de ella, Vicente Fernández Jr., le aclaró a un periodista quién era realmente el hombre e indicó que no tiene nada que ver con una relación amorosa de su madre.



¿Quién es el hombre al que Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, dio beso en la boca?

El periodista Javier Ceriani aseguró a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que Vicente Fernández Jr. le aclaró que el hombre con el que vieron a su madre en realidad es el hermano mayor de la viuda y el tío de los hijos de ella.

“Es mi tío, hermano de mi madre, se llama Javier. Y la señora de al lado se llama Teresa, hermana de mi madre”, le escribió el primogénito del intérprete de ‘Mujeres como tú’ al periodista, de acuerdo con el chat que mostró en este video.

No obstante, esa revelación provocó aún más sorpresa que el propio beso, en varios seguidores de la dinastía Fernández, pues consideraron que ese tipo de demostraciones afectuosas no son comunes entre hermanos: “Muy raro…con el hermano”, “Ni que fueran argentinos”, “¿Esos besos entre hermanos son normales? Por favor… nunca le daría un beso así a mi querido hermano”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación del periodista,

