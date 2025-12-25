Primera Navidad sin B- King: desgarrador mensaje de su mamá, Adriana Salazar

La mamá del cantante de música urbana que fue reportado como desaparecido en México y posteriormente hallado sin vida en septiembre de 2025 junto a DJ Regio Clown apareció este 25 de diciembre en las plataformas digitales para recordar con cariño al joven y mostrar cómo lleva el duelo su familia.

Palabras de Adriana Salazar por su primera Navidad sin B- King

Por medio de un video en el que muestra los mejores momentos que vivió junto al artista, la mujer compartió unas emotivas palabras.



"❤️‍🩹🤍🕊️🤴🏼 Solo decir que me sostengo desde el amor más grande que existe porque el alma de Bay vive en otra dimensión de luz y paz. El dolor me ha transformado; sigo respirando, amando y avanzando, él camina conmigo y nada nos separa, tengo la certeza que nos volveremos a encontrar #vidaeterna. Te amaré por siempre", escribió.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han deseado fortaleza a ella y la hermana de B- King, Stefanía Agudelo, para poder superar esta pérdida.





"Lo que más duele es que nunca habrá justicia", "Dios la siga dando fuerzas señora bonita, ❤️ le mando un abrazo. Cuánto extraño ver las historias de Bayron, un muchacho tan maravilloso, pero ahora es su ángel que la cuida por siempre", "❤️🙏🏻✨ Él siempre estará en los corazones de quienes tuvieron la oportunidad de compartir y disfrutar de su presencia y su esencia, ❤️‍🩹🙏🏻✨ siempre vivo", son algunos de los mensajes que se destacan.

El pasado 14 de diciembre, ambas concedieron una entrevista para 'La Red' en donde dieron detalles sobre cómo han llevado el duelo estos meses y revelaron las condiciones en las que le entregaron el cadáver del artista. Según indicaron, cuando entraron a la morgue, notaron que las neveras donde metían a la gente muerta estaban dañadas, por lo que el olor era casi imposible de soportar.

A pesar de sus esfuerzos por reconocer el cuerpo, las autoridades le recomendaron quedarse con la imagen del intérprete tal y como la tenía en la mente, pues es necesario mencionar que tanto él como su acompañante fueron encontrados con signos de tortura.

Durante el mismo encuentro, las mujeres se refirieron a Marcela Reyes y aseguraron que desde que ellos estuvieron juntos, el joven perdió su brillo, pues dejó de lado su carrera artística. Fue justo cuando terminaron la relación que el buscó la forma de retomar su proyecto artístico.