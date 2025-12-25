Publicidad

Yeferson Cossio se saltó incapacidad
Qué dijo la mamá de B- King, Adriana Salazar, por primera Navidad sin su hijo - CaracolTV

Adriana Salazar apareció en su cuenta oficial de Instagram para dedicarle emotivo mensaje a Bayron Sánchez, más conocido como B- King en las plataformas digitales.

Primera Navidad sin B- King: desgarrador mensaje de su mamá, Adriana Salazar

Adriana Salazar publicó un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram este 25 de diciembre para recordar los mejores momentos junto al cantante de música urbana.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de dic, 2025
