Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Yeferson Cossio se saltó incapacidad
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Greeicy, Epa Colombia y otros famosos con exnovios gays - CaracolTV

Greeicy, Epa Colombia y hasta un participante del 'Desafío' han tenido relaciones que luego de estar con ellas salieron del clóset y hablaron abiertamente sobre su orientación sexual.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Greeicy y otras famosos colombianos que tienen exnovios que salieron del clóset

Estas figuras públicas de Colombia mantuvieron relaciones sentimentales con exnovios que posteriormente asumieron públicamente orientaciones sexuales o identidades diversas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de dic, 2025
Comparta en:
Greeicy y otras famosas que tienen exnovios que salieron del clóset.