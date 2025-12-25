Greeicy y otras famosos colombianos que tienen exnovios que salieron del clóset

A continuación, repasamos algunas historias conocidas que han sido tema de conversación en medios y redes sociales.



Greeicy fue novia de Santiago Talledo, actor de 'Patito Feo'

Greeicy Rendón, una de las artistas colombianas más queridas y exitosas, tuvo una relación en su juventud con Santiago Talledo, actor argentino recordado por su papel de Guido en la exitosa serie juvenil 'Patito Feo'. Talledo no solo es actor, sino también director, guionista y presentador.

Ambos se conocieron cuando grabaron una serie en Colombia. Eran muy jóvenes y, en medio de ese proyecto, surgió un romance que duró un tiempo. Aunque la relación no prosperó, hoy mantienen una excelente amistad y se les ha visto juntos en varias ocasiones, demostrando una conexión basada en el cariño y el respeto.

En una entrevista que concedieron años después, Greeicy comentó en tono de humor que Santiago la “usó”, una frase que generó risas y fue claramente entendida como una broma afectuosa.



Epa Colombia y Annie Espejo, su exnovia que se declaró intersexual

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, también ha sido protagonista de titulares por su vida personal. En el pasado sostuvo una relación con Edward Tremendo, quien posteriormente realizó su transición y hoy se identifica como Annie Espejo.

Annie Espejo es actualmente una creadora de contenido digital y ha hablado abiertamente sobre su proceso. En una entrevista para el programa 'La Red' en 2019, compartió detalles de su transición y explicó que se declara intersexual. Además, afirmó que se siente atraída por los hombres.



Esta historia fue ampliamente comentada en su momento, no solo por la fama de Epa Colombia, sino también porque abrió conversaciones sobre identidad, diversidad y visibilidad.

Alejandro y su historia de amor con La Crespa del ‘Desafío’

Otra historia que llamó la atención del público fue la de Alejandro y La Crespa, participantes del 'Desafío 2013: África, el origen'. Ambos se conocieron durante la competencia y su relación avanzó rápidamente, al punto de contraer matrimonio dentro del programa, en la tribu Serer.

Sin embargo, el romance no tuvo un final feliz. Para el año 2015, ya no existía ninguna relación entre ellos. Poco tiempo después de que terminara el reality, La Crespa anunció públicamente que sostenía una relación sentimental con una reconocida locutora colombiana, Camila Chaín. Aunque esta relación también fue mediática, no duró mucho tiempo.

