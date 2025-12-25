Publicidad

Qué dijo mamá de Epa Colombia, Martha Rojas, por Navidad sin su hija - CaracolTV

Daneisy Barrera se encuentra en la Escuela de Carabineros cumpliendo con su pena de cinco años y tres meses de prisión. Martha Rojas se pronunció en la primera Navidad separadas.

Mamá de Epa Colombia dio dolorosa declaración tras la primera Navidad sin su hija

Martha Rojas acudió a las plataformas digitales para contar cómo vivió su familia esta importante fecha mientras su hija permanece cumpliendo con su pena en prisión.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de dic, 2025
Qué dijo la mamá de Epa Colombia a propósito de la primera Navidad sin la influencer.