Mamá de Epa Colombia dio dolorosa declaración tras la primera Navidad sin su hija

Daneidy Barrera Rosa pasó su primera Navidad en la Escuela de Carabineros luego de ser traslada en agosto desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La influenciadora debe pagar la pena de cinco años y tres meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.

Mamá de Epa Colombia se pronunció tras su primera Navidad separadas

Martha Rojas, madre de la creadora de contenido digital, apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram en horas de la madrugada del 25 de diciembre para recordar con cariño a su hija.



"Ay, reina de mi vida, una Navidad sin ti hija, pero Dios es grande, maravilloso, ¿y sabes? Él todo lo ve y esto muy pronto acabará; estaremos reunidos en familia con tu princesa y con tu amor. Para toda la vida", escribió junto a una fotografía que se tomó la familia antes de que Barrera estuviera a disposición de las autoridades.

Esta no es la única novedad que se tiene sobre el caso, pues recientemente se conoció que la influenciadora les dio fiesta de cierre de año a sus trabajadores, a pesar de que ella continúa pagando su pena.





El evento tuvo lugar en el restaurante Andrés Carne de Res en Bogotá y fue coordinado por Karol Samantha, su pareja sentimental. La mujer aprovechó que todos los colaboradores estaban reunidos para agradecerles por el apoyo que han recibido por parte de ellos teniendo en cuenta que mantuvieron a flote la compañía a pesar de todo lo que supuso la detención de la dueña.

“Gracias a todos por mantenerse en la empresa, por no dejar hundir el barco… Daneidy está muy agradecida con todos ustedes y aunque este año es diferente, esta es la despedida que ustedes se merecen”, comentó.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues muchos se han solidarizado con la situación de la familia y le han deseado mucha fuerza para sobrellevar estas festividades decembrinas de la mejor forma.

"Qué injusticia, cómo se la montaron a esta vieja", "Esta mujer no es de mi agrado, pero me parece el colmo, me da rabia ver que ella esté en la cárcel", "Esta mujer le ha probado finura a la epa 👏", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.