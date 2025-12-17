Diana Celis, ex de Epa Colombia, dijo que Karol Samantha les prohibió ser amigas

Este 17 de diciembre, la futbolista apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para participar en una dinámica de 'Preguntas y respuestas', en la que reveló cómo es la relación con Daneidy Barrera, la influenciadora que se encuentra en la Escuela de Carabineros pagando su pena por los daños cometidos en el marco del Paro Nacional de 2019.

En la denominada 'caja de preguntas' la cuestionaron sobre las especulaciones que hay sobre una supuesta reconciliación. Ante este panorama, la deportista dejó claro que no tienen una relación estrecha teniendo en cuenta que pusieron punto final a su relación en medio de acusaciones de infidelidad y desacuerdos económicos.

"Es que ni siquiera la dejan ser mi amiga, la Karol le tiene prohibido. Mentiritis, yo creo que ella no tendría cara para hablarme, con todas esas mentiras y esas calumnias que dijo, me daría hasta vergüenza", contó de forma jocosa.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Menos mal le prohibieron la amistad con usted 😂😂😂😂", "Que necesita otro departamento, dice 🤣🤣", "Bien por Karol,👏 las cosas en su lugar", "Se autopregunta para poder sonar, ya muchos de aquí ni nos acordábamos de ella 😂😂😂😂", "Felicitaciones a Karol, se comporta como debe", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

En febrero de 2025, Epa Colombia concedió una entrevista para Noticias Caracol desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, antes de ser trasladada, en donde confesó que estaba recibiendo el apoyo por parte de su expareja sentimental desde que se conoció la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia respecto a su caso.

“Mi expareja que fue Diana Celis con la que tuve una separación y tuve que entregarle una parte de todo lo que he trabajado y unos amigos con los que hacíamos porras. Yo fui porrista diez años, entonces con ellos, yo vivía en el barrio Bochica Sur”, explicó refiriéndose a las personas que se mantuvieron firmes a su lado mientras enfrentaba la noticia.

Por el momento, Karol Samantha no se ha referido al tema en redes sociales, por lo que muchos están atentos a cualquier novedad.