Primera ganadora de 'La Danza de los Millones' contó que hará con la plata

Este 17 de diciembre, Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde se pusieron en contacto con Gloria Ortiz, la primera ganadora de 'La Danza de los Millones' para hablar acerca de su triunfo en el primer capítulo de la exitosa producción. Durante el encuentro, la mujer que reside en Medellín contó cómo se enteró de la noticia.

"Superbién, amanecí millonaria (...) Mira, mi hijo fue el que me inscribió faltando cuatro minutos para que empezara el programa y yo le dije 'eso es mío'. En el momento en que ustedes dijeron vamos a comerciales, yo puse el teléfono y le dije 'mira, ya me están llamando, pero no era verdad y cogí el teléfono entró la llamada de ustedes", explicó.

Qué hará la primera ganadora de 'La Danza de los Millones' con la plata

Según dio a conocer en el programa matutino, planea destinar este dinero para el tratamiento de su padre de 82 años, quien fue diagnosticado con cáncer en la piel y está enfrentando otros problemas personales. Ortiz también aprovechó la oportunidad para confesar que, por el momento, solo sus hijos y su pareja sentimental sabían del premio que obtuvo participando en el juego.





Cuando le pidieron enviarle un mensaje a los televidentes, la mujer dijo: "Es algo que a veces uno duda mucho, pero inscríbanse, es real".

Gloria se quedó con la suma de 74 millones 277 mil 500 pesos luego de que fuera contactada por Laura Acuña al final del episodio, quien le pidió que le respondiera una pregunta sencilla para ser la ganadora de la noche y recibir el regalo que tiene preparado Caracol Televisión para los espectadores más fieles.

"Hoy había dos colores en los equipos participantes, ¿verdad? Dígame uno, un color", preguntó la presentadora, a lo que la mujer contestó con seguridad: "Azul y rosado".

Cómo participar en 'La Danza de los Millones'

Cada noche se entregarán 120 millones de pesos entre las celebridades y los televidentes de la producción. Para ser parte de esta dinámica debes ingresar a https://ladanzadelosmillones.com/ y seguir las instrucciones: dar clic en empezar, crear contraseña, aceptar términos y condiciones así como también el tratamiento de datos y diligenciar la información solicitada.

Mira a continuación el paso a paso para inscribirte.