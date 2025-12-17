Publicidad

Qué hará ganadora de 'La Danza de los Millones' con plata: contó en 'Día a Día'

Gloria Ortiz se conectó a una llamada con 'Día a Día' luego de ganar 74 millones 277 mil 500 pesos en 'La Danza de los Millones' el pasado 16 de diciembre de 2025.

Primera ganadora de 'La Danza de los Millones' contó que hará con la plata

El 16 de diciembre Laura Acuña se conectó en llamada con una televidente para hacerle una pregunta. Tras responder correctamente, la mujer se llevó el premio gordo de la noche.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de dic, 2025
Quién fue la primera televidente que ganó en 'La Danza de los Millones'.