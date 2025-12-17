Publicidad

Emily y más exparticipantes del 'Desafío' que se accidentaron luego del reality - CaracolTV

Emily, Cifuentes y Carballo, exparticipantes de diferentes ediciones del 'Desafío', hablaron sobre cómo terminaron envueltos en accidentes y cómo se encuentran de salud.

Exparticipantes del 'Desafío' que han sufrido accidentes luego de estar en el reality

Emily, Cifuentes y Carballo son algunos de los Súper Humanos que se vieron involucrados en accidentes una vez salieron del programa. Esto fue lo que les ocurrió.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de dic, 2025
Exparticipantes de todas las ediciones del 'Desafío' que han sufrido accidentes después del programa.