Exparticipantes del 'Desafío' que han sufrido accidentes luego de estar en el reality

Mientras el reality de los colombianos ha estado en pantalla, los fanáticos de la producción han visto crecer a los deportistas, convertirse en padres y hasta vivir algunos de los momentos más complejos de sus vidas. Estos son los Súper Humanos que llegaron a estar en medio de graves accidentes.

Emily, del 'Desafío', se accidentó mientras iba en su moto

La exparticipante del 'Desafío The Box 2022' fue noticia en enero de 2023 luego de que sufriera un accidente en la carretera. Según explicó, todo ocurrió cuando se chocó contra otra moto que, al parecer, no llevaba las luces. La joven fue trasladada de inmediato de Mocoa a Puerto Asís, donde fue valorada por el equipo médico mientras sus seres queridos pedían orar por su pronta recuperación.



La competidora presentó una fractura en la nariz y un trauma craneoencefálico.



Daniel Tirado, del 'Desafío', publicó impactantes imágenes de su ojo

El competidor del reality en 2011 y 2015 estuvo practicando ciclismo en la Carretera de la Muerte en noviembre de 2023 cuando de pronto sintió que se le metió un mugre al ojo. Aunque inicialmente no le prestó mucha atención, con el tiempo se preocupó, pues al otro día amaneció con el ojo impregnado de una gran cantidad de fluidos.



El accidente de Aleja y Sentei, del 'Desafío', que terminó en pelea

Los ganadores del 'Desafío 2023' sufrieron un accidente a principios de 2024 por un microsueño que sufrió el competidor de OCR, quien iba manejando el vehículo de su compañera. El hecho ocurrió en la vía Villavicencio- Bogotá. De hecho, el Súper Humano concedió una entrevista exclusiva para Caracol Televisión en donde sinceró sobre el problema que se originó por el acuerdo de pago al que habían llegado por los daños presentados en el carro.

Cifuentes, del 'Desafío', fue atropellada por una moto

La exconcursante del programa en 2023 fue noticia en junio de 2025 tras denunciar en redes sociales que fue arrollada por una moto mientras practicaba deporte en la carretera. Esta situación le dejó un golpe en la cabeza que requirió sutura; sin embargo, dejó claro que no se sabe a ciencia cierta si se trató de un accidente o de un ataque premeditado por el conductor, quien huyó del lugar de los hechos.

Carballo, del 'Desafío', se golpeó con una señal de tránsito

El deportista apareció en las plataformas digitales en septiembre de 2024 para informar que se había accidentado en una moto luego de solicitar transporte en una aplicación. Afortunadamente, el hecho no llegó a mayores, pues únicamente se golpeó la pierna contra la señalización de la vía.

