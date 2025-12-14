Publicidad

Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
'Desafío'
Zambrano, del Desafío, le dijo a Kevyn que estaría en Gamma y cumplió tras Desafío Millonario

Zambrano, capitán de Gamma, le había dicho a Kevyn, campeón del Desafío, que estaría en su equipo y tras el Desafío Millonario, logró cumplir su promesa, aunque al capitán de Neos no le hubiese gustado.

Zambrano hizo una premonición para el futuro del Desafío y, contra todo, se cumplió

El capitán de Gamma había hecho un comentario declarando que tendría un compañero diferente dentro de su escuadra y, aunque muchos lo pensaron imposible, eventualmente sucedió, ¿de quién se trata?

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de dic, 2025
Zambrano hizo premonición con Kevyn en el Desafío.