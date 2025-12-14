Zambrano hizo una premonición para el futuro del Desafío y, contra todo, se cumplió

En el capítulo 108 del ‘Desafío del Siglo XXI’ dos miembros del equipo Alpha abandonaron la competencia después de perder en el Box Negro. Se trata de Lucho y Yudisa, quienes se despidieron de sus compañeros tras el Desafío a Muerte.

Fue precisamente en ese momento que Zambrano, capitán de Gamma, aprovechó para hacer una premonición y dirigirse específicamente a uno de sus contrincantes de otro equipo, quien no dudó en responderle.

Qué de dijo Zambrano a Kevyn

El medallista olímpico se le acercó a Kevyn, capitán de Neos y actual campeón del ‘reality’ de los colombianos para decirle que él se iría para Gamma, el equipo naranja, algo a lo que el deportista de Puerto Boyacá contestó: “Jamás”.

Mira el momento en el minuto 4:55:

A pesar de que muchos dudaban que esto pudiera ocurrir y más después de la prueba de Capitanes en la que fue el campeón actual quien se quedó con el primer lugar, en el ‘Desafío’ todo puede pasar y se cumplió la premonición de Zambrano.

Y es que tras formar los nuevos equipos Neos y Gamma todo parecía haber vuelto a la normalidad, sin embargo, el Desafío Millonario le cambió la perspectiva al juego, una vez más. Esto, debido a que quienes ganaran tendrían un súper poder.

Así como ha ocurrido en otros momentos, ser los mejores implica cambiar un poco el juego y en el capítulo 111 del 'Desafío' Gamma se quedó con el primer lugar. Cada uno de sus integrantes pudo pasar por la máquina de dinero y, además, podían hacer un enroque entre parejas.

Inicialmente Yudisa lo había hecho cuando cambió a Mencho por Valkyria, ahora fue el turno de Zambrano y Miryan, quienes cumplieron con lo que el capitán había pronosticado con anterioridad. Fue por eso por lo que seleccionaron a Kevyn para que cambiara de lugar con Julio.

Es así como el actual campeón del Desafío pasó a ser Gamma y hacer pareja con Tina, mientras que Julio entró a Neos a hacer pareja con Sofía. Esta decisión ha causado muchas reacciones en redes sociales y mientras que algunos dicen que fue lo correcto, otros piensan que Zambrano pudo haber tomado otra decisión.

Por su parte, Kevyn no se mostró muy contento con el cambio, pues tiene algunas diferencias de personalidad con el capitán de la escuadra contraria. Ahora tendrán que competir juntos y descubrir si la convivencia mejorará o tendrá problemas.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.