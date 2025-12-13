Julio no se fue con las manos vacías a Neos: Zambrano le dio algo antes de dejar Gamma

En las últimas horas, se vivió un capítulo del Desafío de mucha tensión. Nadie se esperaba el enroque que hicieron Zambrano y Miryan al ganar la prueba del Desafío Millonario. Por su parte, Julio ya se esperaba esta decisión, por lo cual, lo tomó de buena manera, pero a su vez expresó sentir nostalgia por aquel momento.

Ahora bien, en el minuto 55:20 del episodio 111, Zambrano empieza revelándole la razón por la que decidió enviarlo a Neos. El atleta olímpico dijo que, desde su punto de vista, actuó de esa manera porque quería fortalecer a Gamma.



Qué le dio Zambrano a Julio en el Desafío

Asimismo, explicó que tomó esa decisión porque consideraba necesario que Julio comenzara a buscar su propia forma de ser y a experimentar quién es realmente, ya que, según él, le hacía falta ese “sazón”. Además, recalcó que se trata de un juego y que no se deben tomar las cosas de manera personal.

Posteriormente, antes de que él se cambie de equipo, le entrega varios billetes. Por lo que se alcanza a escuchar, son $10 millones y después Zambrano le da un millón, sin embargo, no se confirmó fue el valor exacto que se llevó el salvavidas.



Es de destacar que, en el capítulo 110, Zambrano le dio lecciones a Julio sobre la competencia. Esto lo hizo para animarlo y seguir impulsándolo a demostrar todo su potencial en cada una de las pruebas a las que él asiste.

Antes de conocerse quiénes iban a ir al Box Amarillo para enfrentar la prueba de Capitanes, Zambrano se acercó a Julio para hablar con él. El atleta olímpico había iniciado la conversación afirmando: “ayer hubo más aprendizaje que en las anteriores; viviste lo que te había pasado con Gio”. Ante esto, el salvavidas le había preguntado a qué se refería, y el integrante de Gamma sostuvo que él mismo lo había sacado en un Desafío a Muerte.

Durante el diálogo, Zambrano agregó: “yo había sido quien le había enseñado a lanzar los balines. Que alguien te explicara no quería decir que fueras un tonto o un inútil. En la vida, el hombre tenía que bajarle al ego, porque cuando se le subía, uno mismo se destruía”.

