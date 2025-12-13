Yina Calderón dividió opiniones con su radical cambio de look: "¿Quién te hizo ese mal?"

Yina Calderón ha dado de qué hablar en las últimas horas, luego de que se cambiara el look. Aunque ya lo tenía corto, la forma en la que se lo arregló se le ve diferente. Continuó con el mismo tono negro, pero ahora con capul y más volumen en la parte de arriba.

Yina Calderón se cambió el look y así quedó

En Instagram, algunos usuarios no dudaron en reaccionar, ya que no les gustó cómo quedó, pero pero también hubo internautas que les agradó. En los comentarios, además de opinar al repecto, también mencionaron a Yeferson Cossio.



"Los comentarios me encantan", "era para mejorar o para empeorar", "parece una señora de 91 años que yo cuidaba", "Jajaja quién te hizo ese mal", "se ve mayor con ese corte", "a mi me encantó", "se ve bien por que esta peinada, pero no creo que mantenga ese peinado", dijeron algunos.

Qué pasó con Andrea Valdiri y Yina Calderón

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se perfilaba como uno de los más esperados fuertes del Stream Fighters 4, el evento de boxeo protagonizado por creadores de contenido y liderado por el streamer Westcol, realizado en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Durante semanas, ambas influenciadoras alimentaron la expectativa del público con cruces de declaraciones, sesiones de entrenamiento expuestas en redes sociales y constantes provocaciones que aumentaron la tensión previa al combate.

No obstante, el duelo terminó de manera inesperada y generó controversia. Yina Calderón permaneció muy poco tiempo en el ring y no logró conectar golpes contundentes antes de abandonar la pelea. En cuestión de segundos, decidió quitarse los guantes y retirarse, lo que llevó a que el combate se diera por finalizado y se declarara la victoria de Andrea Valdiri por nocaut técnico.

La reacción del público fue inmediata, con abucheos y manifestaciones de inconformidad, ya que muchos asistentes consideraron que el espectáculo no cumplió con lo prometido. Yina, por su parte, utilizó sus redes sociales para justificar su decisión con mensajes irónicos y explicaciones que avivaron aún más la polémica. Andrea Valdiri, aunque celebró el triunfo, expresó su inconformidad por no haber podido enfrentarse en un combate como debía ser.