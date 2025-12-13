Publicidad

Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
Yina Calderón dividió opiniones con su radical cambio de look: "¿Quién te hizo ese mal?"

En redes sociales se conoció cómo luce actualmente con el corte de cabello que se hizo, por lo cual, los seguidores no dudaron en reaccionar. Aquí te mostramos un video de cómo quedó.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de dic, 2025
