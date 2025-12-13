Papá de Selena Quintanilla falleció a los 86 años: así lo despidió su hijo

Este sábado 13 de diciembre, se confirmó que el Abraham Quintanilla, papá la recordada Selena Quintanilla, falleció a sus 86 años. Su hijo, precisamente, dio la noticia en su cuenta de Instagram con una foto del hombre enfocando muy bien su rostro.

Murió el papá de Selena Quintanilla

Frente a esta triste situación, varios internautas no dudaron en dejar un comentario para darle el pésame a la familia Quintanilla, quien vuelve a atravesar un momento complejo.



"Abrazo fuerte para toda la familia Quintanilla y mis oraciones", "siento mucho tu pérdida, el amor de tu padre y los recuerdos que compartiste siempre serán parte de ti", "que Dios lo tenga en santa gloria", "mi primer pensamiento fue... por fin va a verla y abrazarla y decirle lo mucho que la extrañaba", "te mando un fuerte abrazo de oso y mucho cariño", afirmaron algunos.

Algunos se han preguntado de qué murió, pero por el momento no se saben las causas. Solo se tiene conocimiento de la publicación que hizo AB, su hijo, hizo en Instagram diciendo: "es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy". Y junto a este texto estaba la canción de Pedro Infante titulada 'Cien años'.

Papá de Selena Quintanilla y su historia con la cantante

El papá de Selena Quintanilla fue Abraham Quintanilla Jr., un músico, productor y empresario estadounidense de origen mexicano. Antes del éxito de su hija, Abraham había formado parte del grupo musical Los Dinos en los años 60, aunque su carrera no logró despegar como esperaba.

Tras descubrir el talento de Selena cuando era niña, decidió enfocarse por completo en su formación artística y creó la banda Selena y Los Dinos, en la que también participaban sus otros hijos, A.B. y Suzette.

Es de destacar que, Abraham fue una figura clave en la carrera de Selena, ya que fungió como su mánager y principal guía profesional. Él impulsó su carrera en la música tejana, negoció contratos y cuidó cada detalle de su imagen y presentaciones.

Después de la muerte de Selena en 1995, Abraham continuó trabajando para preservar su legado, creando proyectos musicales, producciones audiovisuales y manteniendo viva la memoria de su hija como una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos.