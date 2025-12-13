Publicidad

Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
Papá de Selena Quintanilla falleció a los 86 años: así lo despidió su hijo

Abraham Isaac Quintanilla III fue quien confirmó la triste noticia con una frase que decía: "Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy". Sus fans no dudaron en darle el pésame.

Papá de Selena Quintanilla falleció a los 86 años: así lo despidió su hijo

Abraham Isaac Quintanilla III fue quien confirmó la triste noticia con una frase que decía: "Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy". Sus fans no dudaron en darle el pésame.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 13 de dic, 2025
Papá de Selena Quintanilla falleció a los 86 años: así lo despidió su hijo