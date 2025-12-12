¿Limaron asperezas? Zambrano le agradeció a Valkyria tras finalizar la prueba

Este día fue importante para todos los participantes del Desafío Siglo XXI. Precisamente, los nuevos equipos de Neos y Gamma se iban a enfrentar por primera vez en la arena. Por lo cual, todos estaban a la expectativa.

Qué le dijo Zambrano a Valkyria

Para ello, analizaron muy bien cómo sería la pista para poder así avanzar y llegar más rápido que el contrincante. En el caso de Gamma, Gero empezó arriba en el carro gigante de madera, mientras que en Neos le tocó a Rata. Ellos tenían que guiar a su equipo, quienes estaban al interior del vehículo.



Por otra parte, escogieron a Zambrano para ser el que hiciera la definición en el equipo verde a Kevyn. En este punto, el escuadrón naranja tenía la ventaja, por lo cual, el atleta olímpico debía ser claro con su puntería y lograr encestar los balones de crossfit. Mientras esto ocurría, Valkyria le daba ánimos al competidor, porque todos dependía de él y finalmente lo logró.

Cuando se convirtieron en los ganadores, Zambrano no dudó en decirle lo siguiente a la exganadora del Desafío. “Y gracias Valkyria por confiar en mí, yo te dije que yo iba para allá adelante, porque yo me conozco”. Frente a esto, Rosa afirmó que tener a su compañera adelante con Gio, fue la mejor decisión para que todo saliera muy bien en la pista.

Posteriormente, Gero también dio unas palabras emotivas, en donde les afirmó que los sentía muy fuertes ahí dentro carro. Por otro lado, Gio lo felicitó, porque dio muy buenas indicaciones, dado que lo más importante era llevar la esfera gigante de acero. Él se sintió muy feliz por eso y afirmó que su idea fue solo ser concreto.

