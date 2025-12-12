Publicidad

Miryan quería que Gamma desapareciera
¿Limaron asperezas? Zambrano le agradeció a Valkyria tras finalizar la prueba

Cuando el Desafío Millonario llegó a su fin, los equipos sentaron a hablar sobre lo ocurrido. En Gamma se felicitaron por la buena comunicación que tuvieron en su primer duelo.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 12 de dic, 2025
¿Limaron asperezas? Zambrano le agradeció a Valkyria tras finalizar la prueba